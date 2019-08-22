В Госдуме оценили слова Шойгу о напряженной обстановке на западных границах

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление министра обороны Сергея Шойгу о военно-политической обстановке на западных границах страны.

В беседе с RT он заметил, что в последние годы российские средства наблюдения фиксируют активизацию сил НАТО: разведывательные операции военных самолетов, приближение кораблей к нейтральным водам и различные учения стран альянса. По мнению парламентария, таким образом организация пытается держать Москву в напряжении.

Как считает Шерин, заявление Шойгу сделано с целью донести до НАТО российскую позицию по этому вопросу: "что мы знаем об их намерениях, что мы видим то, что они делают, и что мы соответствующие упреждающие мероприятия будем делать и будем оставлять за собой право на превентивные меры для обеспечения своей безопасности".

"Они (США. — Прим. ред.) пытаются за счет своих сателлитов бряцать оружием у границ нашей страны, но они только себе будут делать хуже", — добавил собеседник телеканала.

Ранее глава Минобороны заявил, что ситуация на западных границах страны остается напряженной из-за усиления военного присутствия Североатлантического альянса в Восточной Европе, развертывания американской системы ПРО в Польше и Румынии, а также расширения военного сотрудничества НАТО с Финляндией и Швецией. В связи с этим Москва реализует комплекс мер по укреплению государственных рубежей. По словам Шойгу, в ближайшее время Россия планирует провести ряд учений, в том числе с участием Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Кроме того, армия получит новые вооружения, а комплектование войск контрактниками продолжится.