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22.08.2019
ТАСС

Астронавты NASA подключили электропитание к новому стыковочному узлу на МКС

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Астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг во время выхода в открытый космос, 29 марта 2019 года
Астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг во время выхода в открытый космос, 29 марта 2019 года.
Источник изображения: © NASA via AP

В NASA сообщили, что стыковочные крюки сработали штатно

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Астронавты НАСА Ник Хейг и Эндрю Морган в среду после 2 часов 15 минут работы на поверхности Международной космической станции подключили кабели электропитания к новому стыковочному узлу на ее американском сегменте Harmony. Трансляция со станции и из Центра космических полетов имени Л. Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) идет на сайте NASA.

Сразу после подключения кабелей Центр управления полетами провел тестирование стыковочных крюков, обеспечивающих контакт стыковочного модуля с переходным шлюзом. Астронавт NASA Кристина Кук, контролирующая ход работ с МКС, сообщила, что стыковочные крюки сработали штатно.

Новый стыковочный узел International Docking Adapter был доставлен на МКС в июле космическим грузовиком Dragon. Он обеспечит возможность стыковки к американскому сегменту МКС коммерческих кораблей Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon компании Space X.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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