"Следующий день": США ждут потерю власти Мадуро

Россия будет противодействовать давлению на Каракас

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщила, что привезла личную благодарность президента Венесуэлы Николаса Мадуро Владимиру Путину. Лавров же подчеркнул, что Россия всегда будет солидарна с Венесуэлой и намерена противодействовать давлению на Каракас. При этом в ВС США подвергли критике Кубу, Россию и Китай за поддержку главы Венесуэлы.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в начале этой недели прибыла в Москву с визитом, в рамках которого, как сообщили в МИД России, "состоится обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений, затрагивающим реализацию крупных совместных проектов в области экономики, науки, высоких технологий и культуры".

Вместе с Родригес приехала целая делегация: министр экономики и финансов, вице-президент Центрального банка страны, замглавы МИД по делам Европы.

В среду на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым она отметила, что привезла личную благодарность президента Венесуэлы Николаса Мадуро российскому лидеру Владимиру Путину.

"Я привезла с собой личную благодарность нашего президента Мадуро президенту Владимиру Путину, вам, вашему правительству, вашему народу за ту поддержку, за ту помощь, которую вы оказываете нашей стране. РФ сегодня борется вместе с нами и другими народами за независимость, свободу и суверенитет", - сказала она.

По ее словам, санкции, введенные США в отношении Венесуэлы, открыли Москве и Каракасу новые возможности для усиления сотрудничества.

Лавров же подчеркнул, что Россия всегда будет солидарна с Венесуэлой и намерена противодействовать давлению на Каракас.

"Мы всегда были и будем привержены этим принципам [международного права], всегда будем солидарны с вами, отстаивать право каждого народа самостоятельно выбирать пути своего развития и категорически противодействовать любым нелегитимным, односторонним методам шантажа и давления", - заявил он.

"Следующий день"

При этом глава Южного командования ВС США адмирал ВМС Крейг Фаллер в начале этой недели предупреждал о грозных системах вооружения, находящихся на вооружении армии Николаса Мадуро, и подверг критике Кубу, Россию и Китай за поддержку главы Венесуэлы.

Фаллер утверждает, что официальные представители вооруженных сил США сосредоточены на подготовке к "следующему дню", то есть после того, как "изолированный" президент Венесуэлы Николас Мадуро будет отстранен от власти. Об этом пишет портал Militarytimes.com.

При этом Фаллер заявил, что весьма важно оказывать "постоянное давление" на "незаконный режим" и организовывать "гуманитарные усилия". Причем надо отметить, что заявления по поводу венесуэльского "следующего дня" адмирал Фаллер делает уже не первый раз.

В настоящее время командующий Южным командованием ВС США находится в Рио-де-Жанейро, где проводятся многонациональные морские учения, которые частично направлены на улучшение координации при реагировании на киберугрозы и стихийные бедствия.

Адмирал Фаллер также разделяет озабоченность руководства США по поводу растущего влияния Китая в Бразилии. Пекин является крупнейшим иностранным инвестором в этой южноамериканской стране.

Зона ответственности ЮК ВС США - страны Центральной и Южной Америки, прилегающие акватории Атлантического и Тихого океанов.

Ранее, в конце июля, один из ведущих политиков Венесуэлы в окружении Николаса Мадуро утверждал, что морские пехотинцы США могут вторгнуться в страну.

Подобное заявление вице-президент Венесуэльской социалистической партии Диосдадо Кабелло сделал перед левыми политиками и сторонниками на форуме в Сан-Паулу. Он сказал, что морские пехотинцы США "скорее всего" войдут в Венесуэлу, но им будет трудно "уйти".

"Нас мало, мы - маленькая страна, мы очень скромные, и вполне вероятно, что к нам войдут американские морские пехотинцы. Вероятно, что они войдут. Их проблемой станет выход из Венесуэлы", - приводит слова Кабелло агентство Reuters.

Reuters сообщило, что Кабелло председательствует в законодательном органе, лояльном Мадуро, известном как Учредительное собрание, и считается одним из самых влиятельных чиновников в Венесуэле.

Напомним, горячая риторика лидера венесуэльских социалистов последовала сразу за перехватом венесуэльским истребителем Су-30 американского разведчика EP-3 во второй половине июля.

Венесуэльский истребитель, отмечается в пресс-релизе ЮК ВС США, "вылетел с аэродрома в 200 милях к востоку от Каракаса".

По данным Южного командования ВС США, Су-30МК2V ВВС Венесуэлы "настойчиво следил" за американским самолетом на "небезопасном расстоянии", в то время как EP-3 США выполнял миссию в международном воздушном пространстве над Карибским морем.

В конечном итоге в пресс-релиз ЮК ВС США вошло следующее: "изучив видеозаписи, мы определили, что истребитель российского производства агрессивно следил за EP-3 на небезопасном расстоянии в международном воздушном пространстве в течение длительного периода времени, подвергая опасности экипаж и ставя под угрозу миссию EP-3".

Соединенные Штаты, отмечает Militarytimes.com, а также их союзники и региональные партнеры регулярно патрулируют Карибское море с помощью кораблей и самолетов в миссиях по борьбе с наркотиками. Ранее перехваты самолетов в США происходили чаще за границей, рядом с Россией и Китаем, и относительно редко встречаются в непосредственной близости от континентальной части США. Поэтому подобный инцидент так взволновал американцев.

Как заявило тогда Южное командование ВС США, режим Мадуро "продолжает подрывать международно признанные законы и демонстрирует свое презрение к международным соглашениям", а его "неспровоцированные и неоправданные действия" подрывают способность "США и других стран безопасно выполнять полеты в международном воздушном пространстве".

Напряженность между США и Венесуэлой возникла уже давно, поскольку США поддержали Хуана Гуайдо, лидера Национальной ассамблеи, после того, как Белый дом назвал фиктивным переизбрание президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Администрация Дональда Трампа охарактеризовала переизбрание Мадуро в мае 2018 года как мошенническое и обвинила лидера социалистов в разграблении богатства нации и в насилии над населением. Белый дом при этом считает самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы.

В сентябре 2018 года президент Дональд Трамп заявил, что правительство Мадуро является "режимом, который, честно говоря, может быть очень быстро свергнут военными, если они решат это сделать".

В последние месяцы в принципе большинство правительств в Западном полушарии признали Хуана Гуайдо как законного лидера Венесуэлы.

Николас Мадуро же назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве также назвали "президентский статус" Гуайдо несуществующим.

"Что касается заявлений Главы Южного командования ВС США адмирал Крейг Фаллер по подготовке к венесуэльскому "послезавтра" без Николаса Мадуро, надо полагать, что в США не оставили замыслов о вооруженном вторжении в эту страну",

- пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко.

Однако, как считает собеседник издания, как бы это не выглядело странным, у США сейчас нет для решения этой задачи свободных сил и средств. Практически все боеспособные американские войска втянуты в конфликты на Ближнем и Среднем Востоке. К тому же перспектива партизанской войны в джунглях после Вьетнама не очень сильно увлекает американских генералов.

Отдел "Армия"