ABC (Испания): Маргарита Роблес вступилась за действия истребителя Ф-18

НАТО нередко безосновательно обвиняет российских военных в осуществлении якобы непрофессиональных маневров вблизи самолетов или кораблей альянса. Однако когда сами летчики альянса создают действительно опасные ситуации, их руководители и в этих случаях обвиняют Россию. Именно так поступила глава минобороны Испании после неоправданно близкого сближения испанского истребителя с самолетом Шойгу.

Министр обороны Испании подспудно обвинила Кремль в "пропаганде"

В воскресенье министр обороны Испании Маргарита Роблес (Margarita Robles) выступила с оценкой действий испанского истребителя НАТО Ф-18, выполнявшего миссию над Балтийским морем. Ф-18 приблизился к двум российским истребителям Су-27, сопровождавшим самолет министра обороны России Сергея Шойгу.

"Несмотря на то, что пишут СМИ некоторых стран, самолеты Испании и НАТО действуют в рамках международного права. Вопреки пропаганде какой-либо страны, которой хотелось бы раскритиковать их действия. Искренне благодарю вас за вашу работу", - сказала министр, явно имея в виду Россию.

Роблес сделала это заявление во время видеоконференции с 22 главами испанских военных подразделений, выполняющих миссии за рубежом. Командующий подразделением в Литве подполковник Альберто Валеро (Alberto Valero) сообщил, что с 1 мая четыре истребителя Ф-18 испанских ВВС осуществили 21 вылет, для того чтобы перехватить российские самолеты, нарушающие нормы международного права. Министр также пообщалась с командующим фрегата "Мендес Нуньес" (Ф-104), корабля, которому 14 мая было приказано прекратить сопровождение авианосца США "Авраам Линкольн" из-за кризиса между США и Ираном.

Сейчас фрегат находится в таиландском порту Лаем-Чабанг. Данную ситуацию министерство обороны описывает как "совместное развертывание". Корабль уже побывал в других портах, например, в Джибути, Маскате (Оман), Мумбаи и Мормугао (Индия) и Кланге (Малайзия).

Роблес использовала эту возможность, чтобы поблагодарить военных, а их около трех тысяч человек, работающих за рубежом: "Знайте, мы никогда о вас не забываем".

Эстебан Вильярехо (Esteban Villarejo)