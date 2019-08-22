Войти
22.08.2019
Российская газета

В горах КЧР военные кавалеристы совершили рекордный переход

600
0
0
Источник изображения: rg.ru

На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии вьючно-транспортный взвод 49-й армии впервые доставил на горную вершину более четырех тонн боеприпасов и продовольствия. Кони монгольской и карачаевской породы всего за маршевый день прошли по горно-лесистой местности 20 километров.

Рекорд по суточному переходу был установлен в рамках тактических учений. Всего в маневрах участвовали около 300 солдат и офицеров, а также свыше 80 единиц техники.

Кроме стрелкового оружия военнослужащие были вооружены зенитными установками ЗУ-23 и минометами 2С12 "Сани". Кроме конницы в учениях были задействованы тягачи и бронеавтомобили "Мустанг", а также апробированы новейшие радиостанции "Азарт".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ЮВО, по плану учений горным стрелкам предстояло заблокировать продвижение сил условного противника на горном перевале.

"Тыловое обеспечение группировки войск было возложено на вьючно-транспортный взвод. Свыше 30 лошадей карачаевской и монгольской породы за сутки доставили более четырех тонн груза, преодолев маршрут более 20 километров", - уточнили в военном ведомстве.

Отметим, что в ходе горного перехода лошади, несущие около 150 килограммов груза, показали рекордный результат. К примеру, в феврале 1936 года участники конного пробега вокруг Кавказского горного хребта под командованием капитана 10-й Терско-Ставропольской кавдивизии Александра Чудесова смогли за 17 часов пройти 16 километров.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Польша
Продукция
2С12 Сани
Проекты
Военные учения
Похожие новости
13.09.2018
WNP (Польша): Учения "Восток-2018": демонстрация военной мощи или политический шантаж?
22.08.2018
Defence 24 (Польша): Россия точит зубы на Арктику
23.07.2018
Возвращение чести
30.08.2016
Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье
24.05.2010
III Международный салон «Комплексная безопасность-2010» завершен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 13:08
  • 17
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 22.08 12:10
  • 51
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 11:50
  • 3
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере
  • 22.08 08:39
  • 1
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 22.08 07:39
  • 3
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 05:51
  • 37
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 22.08 05:12
  • 1
Реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" разрешили поставлять на экспорт
  • 22.08 05:05
  • 1
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
  • 22.08 05:02
  • 1
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 04:11
  • 1
Индия намерена экспортировать услуги по модернизации "Сухого"
  • 22.08 04:02
  • 94
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США