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22.08.2019
ТАСС

Реактивная система "Торнадо-С" готова к выходу на международный рынок

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Сергей Абрамов
Сергей Абрамов.
Источник изображения: Пресс-служба "Ростеха"

РСЗО уже получила рекламный паспорт, заявил индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) выводит на международный рынок вооружений новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", оснащенную управляемыми реактивными снарядами калибра 300 мм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростеха, ссылаясь на индустриального директора госкорпорации Сергея Абрамова.

"Госкорпорация "Ростех" продолжает разрабатывать новые виды высокотехнологичного вооружения. В числе таких новинок - РСЗО "Торнадо-С". Система уже получила рекламный паспорт и готова к выходу на международный рынок. Ее главное преимущество заключается в использовании принципиально новых 300-миллиметровых управляемых реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 120 км", - приводит пресс-служба слова Абрамова.

В свою очередь гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин пояснил, что 300-миллиметровые управляемые снаряды к РСЗО "Торнадо-С" с осколочными и кумулятивно-осколочными боевыми элементами - это новейшая разработка НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева. "Созданы они на базе корректируемых 300-миллиметровых реактивных снарядов РСЗО "Смерч" за счет блока системы управления, построенной на бесплатформенной инерциальной навигационной системе с поддержкой бортовой аппаратуры спутниковой навигации", - приводит пресс-служба Ростеха его слова.

РСЗО "Торнадо-С" создана в результате глубокой модернизации РСЗО "Смерч". Новая система обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в "Торнадо-С" имеется возможность введения индивидуального полетного задания для каждого отдельного снаряда. Система предназначена для поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов.

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Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Торнадо-С
Компании
Ростех
Сплав НПО
Техмаш НПК
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