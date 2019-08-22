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22.08.2019
ТАСС

Минстрой предложил Роскосмосу совместно разработать индексы для смет отраслевых объектов

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Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

В ведомстве считают, что это, отчасти, позволит решить проблему поиска подрядчика на космодром "Восточный"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минстрой готов совместно с Роскосмосом определить особенности ценообразования для составления смет строительства космических объектов, что, отчасти, позволит решить проблему поиска подрядчика на космодром "Восточный". Об этом журналистам сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

"Мы можем устанавливать специфику системы ценообразования, не только в территориальном разрезе, но и в отраслевом разрезе. <...> Космическая отрасль - это [такая] отрасль, там может быть специфическая зарплата [у рабочих и строителей]. Эту специфическую зарплату должен определить сам Роскосмос. <...> Там есть специализирующие ценообразующие ресурсы. И это тоже возможно учесть в совместной работе [с Минстроем]. Поэтому, если коллеги из Роскосмоса сочтут эту работу целесообразной, то они вместе с нами ее начнут. Пока не начали", - сказал Волков.

Он добавил, что сложности с поиском подрядчика на "Восточный" связаны с комплексом факторов, одним из них является ценообразование.

"Там есть вопросы проектной документации, к тому, когда эта проектная документация будет сделана, к другим аспектам. То есть там многофакторная история. Но там точно есть и влияние этой системы ценообразования", - сказал замминистра.

Ранее ТАСС сообщал, что госкорпорация "Роскосмос" предлагает создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома Восточный, которая будет единственным исполнителем соответствующих работ.

Космодром Восточный расположен на территории Свободненского и Шимановского районов Амурской области, в междуречье Зеи и Большой Перы. Его общая площадь - около 700 кв. км. Восточный - первый национальный космодром России гражданского назначения. Полномасштабные строительные работы по созданию инфраструктуры и технологических объектов стартовали в 2012 году.

Строительство космодрома сопровождалось многочисленными проблемами. По данным Генпрокуратуры, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тыс. различных нарушений при создании Восточного, возбуждено 140 уголовных дел, а общий ущерб был оценен в 10 млрд рублей. По разным статьям были осуждены десятки человек, в том числе бывший глава Дальспецстроя [генеральный подрядчик строительства в 2009-2016 годах] Юрий Хризман.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Спецстрой России
Проекты
Восточный Космодром
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