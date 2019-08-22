Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах

Шойгу готовит ответные меры на развертывание ПРО у западных границ РФ

Обстановка на западном стратегическом направлении продолжает ухудшаться, в частности, за счет усиления военного присутствия НАТО там, особенно в Польше и Румынии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, ввиду таких обстоятельств российская сторона проведет 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл заседание коллегии Минобороны рассмотрением выполнения планов на 2019-2025 годы Западного и Восточного военных округов в рамках реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Глава оборонного ведомства заявил о напряженности военно-политической обстановки на Западном стратегическом направлении.

Он обратил внимание, что там усиливается военное присутствие НАТО. В частности, это наблюдается в Польше и Румынии, где США развертывают свои системы ПРО.

На румынской территории с 2016 года функционирует американская военная база, на которой установлена система Aegis Ashore с пусковыми установками Mk-41 и ракетами-перехватчиками SM-3. По утверждению Пентагона, они предназначены для перехвата баллистических ракет, но Москва неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что с помощью Mk-41 могут быть запущены крылатые ракеты "Томагавк", а это нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон всегда отрицал это, но 2 августа договор прекратил действовать.

Теперь США и Румыния собираются укреплять "оборонительные позиции" на восточном фланге НАТО, в частности в Черном море. Это указано в распространенном во вторник Белым домом совместном заявлении президентов двух государств Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам их встречи в Вашингтоне.

Не менее Румынии на укрепление восточного фланга нацелена и Польша. Об этом 17 июля в эфире Polskie Radio говорил министр обороны страны Мариуш Блащак. "Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора", - подчеркнул он. Кроме того, он напомнил о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться войска США на восточном фланге Североатлантического альянса.

Помимо Румынии и Польши, альянс также расширяет военное сотрудничество с Финляндией и Швецией.

На это также обратил внимание Сергей Шойгу. По его словам, для нейтрализации возникающих угроз российская сторона реализует комплекс мер.

"В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения. До конца года в округ поступит свыше 1,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники. Продолжится комплектование войск округа военнослужащими-контрактниками. В этом году уже отобрано более 9 тыс. человек", - сообщил министр обороны.

Он отметил, что основные усилия командования Западного округа направлены на проведение Российско-белорусских оперативный учений "Щит союза - 2019". Они завершат двухгодичный цикл совместной подготовки двух государств. Шойгу отметил, что маневры будут носить исключительно оборонительный характер.

Всего в них планируется задействовать до 12 тыс. военнослужащих и 950 единиц боевой техники. В этот раз они пройдут на полигоне Мулино в Нижегородской области с 13 по 19 сентября. Предыдущие учения - "Запад-2017" - проходили в Белоруссии с 14 по 20 сентября 2017 года. По их итогам в Москве состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, в котором участвовали Сергей Шойгу и его белорусский коллега Андрей Равков.

"Несмотря на плановый характер и оборонительный замысел, оно [учение] сопровождалось постоянными информационными выпадами и обвинениями со стороны отдельных наших партнеров",

- сказал тогда Шойгу.

Он выразил мнение, что ажиотаж западных СМИ вокруг маневров - это прикрытие возросшей активности НАТО вблизи границ России и Белоруссии. Шойгу отметил, что там размещаются дополнительные воинские контингенты альянса, сосредотачиваются наступательные вооружения, а также регулярно проводятся масштабные военные учения и совершенствуется инфраструктура морских портов и аэродромов.

Помимо "Щита союза - 2019" Россия также готовится к трем учениям Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) текущего года: "Взаимодействие", "Эшелон" и "Поиск", сообщил Шойгу. Кроме РФ в них примут участие воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Глава российского Минобороны обратил внимание, что военно-политическая обстановка продолжает ухудшаться и на Восточном стратегическом направлении.

По его словам, действия США и их союзников направлены на расширение своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также ослабление позиций России и Китая в Юго-Восточной Азии.

Чтобы адекватно реагировать на существующие и потенциальные вызовы, в Восточном военном округе в текущем году будет проведено 62 организационных мероприятия, сообщил министр обороны. Самыми важными из них он назвал формирование управления смешанной авиационной дивизии и зенитной ракетной бригады.

Лидия Мисник