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22.08.2019
Российская газета

Ударный беспилотник США MQ-9 Reaper сбит неизвестной ракетой в Йемене

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Источник изображения: rg.ru

В Йемене американские военно-воздушные силы потеряли уже четвертый беспилотник MQ-9 Reaper.

Разведывательно-ударный летательный аппарат был сбит противовоздушной обороной шиитского движения "Ансар Аллах" в провинции Дамар.

В Сети появились фотографии обнаруженных обломков этого БПЛА. Некоторые источники сообщают, что дрон США был уничтожен системой ПВО Sayyad-2 иранского производства. Сами хуситы заявляют об использовании оружия, созданного ими самостоятельно.

Возможно, речь идет о модернизированном комплексе советского производства.

Также нельзя полностью исключать, что это была одна из применявшихся ранее мобильных пусковых установок, приспособленных для запуска авиационных ракет Р-27Т или Р-73.

Особенностью конфликта в Йемене является активное участие в нем всевозможных БПЛА. Кроме американских MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper были замечены CH-4В, Wing Loong китайского производства. В свою очередь, хуситы также часто пускают в дело дроны различных типов.

Так, днем ранее истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии во время патрулирования в небе Йемена обнаружил и сбил беспилотник, который был идентифицирован как Qasef-2K иранского производства. Отмечается, что за последние 12 месяцев это уже 20-й уничтоженный авиацией аппарат подобного типа.

В то же время хуситы всегда утверждали, что все применяемые ими образцы спроектированы и изготовлены без какой-либо иностранной помощи.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Иран
Йемен
Китай
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-15
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Pterodactyl I
Проекты
БПЛА
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