Войти
22.08.2019
ТАСС

США будут разрабатывать космические ядерные системы при исследовании космоса

630
0
0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/Patrick Semansky

Согласно меморандуму Дональда Трампа, для запуска космических ядерных систем США федеральное правительство "должно обеспечить строгие процессы анализа безопасности"

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы при исследовании космического пространства. Об этом говорится в распространенном Белым домом во вторник меморандуме президента США Дональда Трампа.

"Соединенные Штаты будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы, когда такого рода системы будут стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства и оперативные возможности", - говорится в документе.

"Способность безопасно и стабильно использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства США в космосе, - отмечается в документе. - Для запуска Соединенными Штатами космических ядерных систем федеральное правительство должно обеспечить строгие процессы анализа безопасности, разработанных с учетом факторов риска, и [выдачи] разрешения на запуск [аппарата]".

Данный меморандум, пояснили в Белом доме, предоставляет дополнительную информацию по процедуре "запуска космических аппаратов с космическими ядерными системами".

"В течение первого года с даты публикации настоящего меморандума министр транспорта должен подготовить и опубликовать руководство для претендентов, желающих получить лицензию на запуск" космического аппарата с ядерной системой, указал Трамп.

Кроме того, отмечается в документе, "по соображениям национальной безопасности, связанным с нераспространением ядерного оружия," необходимо получать разрешение президента США на запуск космических аппаратов с ядерными системами, "использующими любого рода ядерное топливо, кроме низкообогащенного урана".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
14.08.2019
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
31.07.2019
Ядерный кулак Эр-Рияда
24.07.2019
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива - Помпео
29.04.2019
Ядерный арсенал Пентагона лишился прозрачности
25.12.2018
Сергей Лавров: война России и США стала бы катастрофой для человечества
24.01.2017
Ядерные условия Трампа для России: сделка или абсурд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 13:08
  • 17
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 22.08 12:10
  • 51
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 11:50
  • 3
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере
  • 22.08 08:39
  • 1
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 22.08 07:39
  • 3
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 05:51
  • 37
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 22.08 05:12
  • 1
Реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" разрешили поставлять на экспорт
  • 22.08 05:05
  • 1
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
  • 22.08 05:02
  • 1
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 04:11
  • 1
Индия намерена экспортировать услуги по модернизации "Сухого"
  • 22.08 04:02
  • 94
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США