Новобранцы заменят рожениц

Изменения в порядке призыва на службу помогают медикам

Совершенно неожиданный эффект возымел недавно принятый в Белоруссии документ, прозванный в народе "законом об отсрочках". Потенциальные призывники стройными рядами пошли в медучилища.

"До пяти человек на место составил конкурс по определенным медицинским специальностям в этом году. Не припомню, чтобы такое когда-либо было", – прокомментировала ситуацию начальник управления кадровой политики и образовательных учреждений белорусского Минздрава Ольга Маршалко. В частности, по ее данным, подавляющее большинство молодых людей, не прошедших по конкурсу в медицинский университет республики, подали документы и поступили в медицинские колледжи.

“До пяти человек на место составил конкурс по определенным медицинским специальностям”

Отвечая на уточняющий вопрос "Военно-промышленного курьера", что подвигло парней выбрать среднее специальное образование, ведь по новому закону отсрочка от призыва предоставляется всего один раз и после колледжа придется отдавать воинский долг, чиновница ответила: "Зато служить они пойдут по специальности".

Для Белоруссии это примечательное явление, поскольку вопрос о привлечении мужчин в медицину стоит достаточно остро. Более 80 процентов медперсонала в республике – женщины.

И еще один интересный факт от Ольги Маршалко: "Сегодня 20 процентов медицинского персонала находится в декретных отпусках. Это, конечно, очень хорошо, что рожают, улучшая тем самым демографическую ситуацию. Но возникший дефицит специалистов не может не влиять на качество оказания медицинской помощи".

Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Минск)

Газета "Военно-промышленный курьер",