РФ адекватно реагирует на усиление НАТО - Шойгу

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия реализует комплекс мер в ответ на усиление присутствия НАТО в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании коллегии военного ведомства.

Военно-политическая обстановка на Западном стратегическом направлении "характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией", сказал министр.

Он подчеркнул, что для нейтрализации возникающих угроз реализуется "комплекс мер".

"Сегодняшнее заседание начнем с рассмотрения хода выполнения планов деятельности на 2019-2025 годы Западного и Восточного военных округов (ВВО) в рамках реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов, а также его поручений по итогам совещаний в Сочи", - сказал министр.

Он отметил, что в связи с сохранением тенденции к осложнению военно-политической обстановки на Восточном стратегическом направлении в целях адекватного реагирования на существующие и потенциальные вызовы в ВВО в текущем году будет проведено 62 мероприятий.

"Самые важные из них - формирование управления смешанной авиационной дивизии и зенитной ракетной бригады", - сказал Шойгу.

Министр заявил, что "действия США и их союзников направлены на расширение своего влияния в АТР, ослабление позиций России и Китая в Юго-Восточной Азии".

Говоря о других мерах по усилению группировки войск на востоке России, он напомнил, что в марте спущена на воду большая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", которая после завершения ходовых и швартовных испытаний в ноябре этого года войдет в состав Тихоокеанского флота.

До конца года ВВО получит 1 743 единицы вооружения и военной техники. В результате доля перспективных образцов составит 53%.

По словам министра, "отмечается положительная динамика в комплектовании соединений и воинских частей округа военнослужащими по контракту, за первое полугодие отобрано более четырех с половиной тысяч человек".

Он сообщил, что в течение года планируется провести свыше ста двадцати двусторонних, командно-штабных и межвидовых учений.

Министр напомнил, что в апреле-мае в Южно-Китайском море прошли российско-китайские манёвры "Морское взаимодействие - 2019", в которых участвовали 10 боевых кораблей и более трех тысяч военнослужащих.

Сейчас идет активная подготовка к двусторонним командно-штабным учениям на Сахалинском и Приморском операционных направлениях, отметил Шойгу.

Он также подчеркнул, что наряду с боевой подготовкой войска округа задействуются в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Так, в начале года успешно ликвидирован затор на реке Бурея. В феврале уничтожены очаги биологического заражения в Приморском и Хабаровском краях.

В июле-августе округ принял участие в устранении последствий наводнения в Амурской и Иркутской областях.

Кроме этого, беспилотная авиация осуществляет круглосуточный мониторинг районов природных пожаров, сказал министр обороны России.