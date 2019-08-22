Укрепление восточного фланга: США и Румыния обороняются от России
США и Румыния договорились укреплять оборону в Восточной Европе
США и Румыния решили укреплять восточный фланг НАТО, в частности в Черном море. Такие же планы Соединенные Штаты строят и совместно с Польшей. Вашингтон поддерживает плотное военное сотрудничество с обеими странами. При этом в Москве такие отношения вызывают настороженность.
США и Румыния собираются укреплять "оборонительные позиции" на восточном фланге НАТО, в частности в Черном море, говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении президентов двух государств Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам их встречи в Вашингтоне.
"Совместно наши страны предприняли длительные усилия по модернизации наших вооруженных сил и выполнению обязательств по разделению бремени в рамках НАТО.
- указано в заявлении.
Они также стремятся избежать рисков в плане безопасности, "которые сопровождают китайские инвестиции в телекоммуникационные сети 5G".
В Румынии с 2016 года действует американская военная база, на которой установлена система Aegis Ashore с пусковыми установками Mk-41 и ракетами-перехватчиками SM-3. Они, как утверждают в Пентагоне, предназначены для перехвата баллистических ракет. Но Москва неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что установки Mk-41 могут быть использованы для запуска крылатых ракет "Томагавк", а это нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американская сторона отрицала это, и в итоге 2 августа договор прекратил действовать.
Особенно на усилении восточного фланга НАТО настаивает Польша. Министр обороны страны Мариуш Блащак 17 июля в эфире Polskie Radio заявил, что на территории государства будут созданы шесть точек, где будут размещаться американские военнослужащие.
Блащак уточнил, что точная локализация этих точек будет определяться соглашением обеих сторон. "Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора", - подчеркнул он.
Польский министр также напомнил о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться войска США на восточном фланге Североатлантического альянса. Он назвал достигнутые в Вашингтоне договоренности "несомненным успехом", так как теперь возможный захватчик будет понимать, что "нападение на Польшу" приведет не к локальному, а к глобальному конфликту.
Такая перспектива вовсе не приводит в восторг российскую сторону. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил: если Польша усилит военное присутствие США на своей территории, Россия увеличит свой воинский контингент на западной границе.
"В Польше, видимо, этого не понимают. Возможно, им хочется быть чей-то военной базой", - сказал сенатор РИА "Новости". Он считает, что с точки зрения безопасности размещение войск США ничего не даст Польше.
В конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что увеличение численности американского контингента на польской территории противоречит Основополагающему акту Россия - НАТО. "Это отражает курс Соединенных Штатов на слом всех договоренностей в сфере безопасности, которые существовали в евроатлантическом регионе. В данном случае речь идет о подрыве одного из ключевых положений Основополагающего акта между Россией и НАТО, в соответствии с которым существенные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе", - подчеркнул министр.
"Завтрашнее объявление будет полностью соответствовать обязательствам, которые мы приняли в рамках НАТО", - отметил ведущий телефонного брифинга для журналистов, который был посвящен предстоящим переговорам Трампа и президента Польши Анджея Дуды.
Еще менее позитивно о таких американо-польских договоренностях отзываются в Белоруссии, которая граничит с Польшей. В начале июня министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск считает такие планы "глубоко ошибочными".
"Нам непонятна, честно говоря, их цель, в чем она состоит. В отражении угрозы? Но немыслимо, чтобы в XXI веке, при нынешнем уровне накопленного в регионе вооруженного потенциала, кто-либо отважился бы спровоцировать прямое боевое столкновение", - сказал Макей.
"У нас есть конкретные союзнические обязательства в военно-политической сфере. Обязательства по коллективной безопасности и мы, конечно же, будем их соблюдать", - заверил белорусский министр.
Лидия Мисник
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