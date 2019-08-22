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22.08.2019
Газета.ru

Укрепление восточного фланга: США и Румыния обороняются от России

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США и Румыния договорились укреплять оборону в Восточной Европе

США и Румыния решили укреплять восточный фланг НАТО, в частности в Черном море. Такие же планы Соединенные Штаты строят и совместно с Польшей. Вашингтон поддерживает плотное военное сотрудничество с обеими странами. При этом в Москве такие отношения вызывают настороженность.

США и Румыния собираются укреплять "оборонительные позиции" на восточном фланге НАТО, в частности в Черном море, говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении президентов двух государств Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам их встречи в Вашингтоне.

"Совместно наши страны предприняли длительные усилия по модернизации наших вооруженных сил и выполнению обязательств по разделению бремени в рамках НАТО.

Наши военные стоят плечом к плечу по защите свободы и надеются укрепить наши оборонные и сдерживающие позиции на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, что имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности",

- указано в заявлении.

Они также стремятся избежать рисков в плане безопасности, "которые сопровождают китайские инвестиции в телекоммуникационные сети 5G".

В Румынии с 2016 года действует американская военная база, на которой установлена система Aegis Ashore с пусковыми установками Mk-41 и ракетами-перехватчиками SM-3. Они, как утверждают в Пентагоне, предназначены для перехвата баллистических ракет. Но Москва неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что установки Mk-41 могут быть использованы для запуска крылатых ракет "Томагавк", а это нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американская сторона отрицала это, и в итоге 2 августа договор прекратил действовать.

Особенно на усилении восточного фланга НАТО настаивает Польша. Министр обороны страны Мариуш Блащак 17 июля в эфире Polskie Radio заявил, что на территории государства будут созданы шесть точек, где будут размещаться американские военнослужащие.

Это предусмотрено в достигнутом между республикой и США соглашении о расширении военного присутствия Соединенных Штатов на польской территории.

Блащак уточнил, что точная локализация этих точек будет определяться соглашением обеих сторон. "Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора", - подчеркнул он.

Польский министр также напомнил о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться войска США на восточном фланге Североатлантического альянса. Он назвал достигнутые в Вашингтоне договоренности "несомненным успехом", так как теперь возможный захватчик будет понимать, что "нападение на Польшу" приведет не к локальному, а к глобальному конфликту.

Такая перспектива вовсе не приводит в восторг российскую сторону. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил: если Польша усилит военное присутствие США на своей территории, Россия увеличит свой воинский контингент на западной границе.

Он заверил, что в случае нанесения удара по РФ с территории Польши республика сама станет "мишенью для нанесения ответного удара".

"В Польше, видимо, этого не понимают. Возможно, им хочется быть чей-то военной базой", - сказал сенатор РИА "Новости". Он считает, что с точки зрения безопасности размещение войск США ничего не даст Польше.

В конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что увеличение численности американского контингента на польской территории противоречит Основополагающему акту Россия - НАТО. "Это отражает курс Соединенных Штатов на слом всех договоренностей в сфере безопасности, которые существовали в евроатлантическом регионе. В данном случае речь идет о подрыве одного из ключевых положений Основополагающего акта между Россией и НАТО, в соответствии с которым существенные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе", - подчеркнул министр.

Но в вашингтонской администрации убеждены, что новые польско-американское договоренности вполне соответствуют этому акту.

"Завтрашнее объявление будет полностью соответствовать обязательствам, которые мы приняли в рамках НАТО", - отметил ведущий телефонного брифинга для журналистов, который был посвящен предстоящим переговорам Трампа и президента Польши Анджея Дуды.

Еще менее позитивно о таких американо-польских договоренностях отзываются в Белоруссии, которая граничит с Польшей. В начале июня министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск считает такие планы "глубоко ошибочными".

"Нам непонятна, честно говоря, их цель, в чем она состоит. В отражении угрозы? Но немыслимо, чтобы в XXI веке, при нынешнем уровне накопленного в регионе вооруженного потенциала, кто-либо отважился бы спровоцировать прямое боевое столкновение", - сказал Макей.

Он предупредил, что усиление военного присутствия у белорусских границ, скорее всего, приведет к зеркальным шагам "по другую сторону границы", то есть с российской стороны.

"У нас есть конкретные союзнические обязательства в военно-политической сфере. Обязательства по коллективной безопасности и мы, конечно же, будем их соблюдать", - заверил белорусский министр.


Лидия Мисник

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