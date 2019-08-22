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22.08.2019
ЦАМТО

Полигон ВВО в Приморском крае оснастили современным радиоуправляемым мишенным оборудованием

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Полигон "Сергеевский"
Российский и индийские военнослужащие на полигоне "Сергеевский" в рамках российско-индийских военных учений "Индра-2016".
Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

ЦАМТО, 21 августа. В Приморском крае завершена модернизация полигона Сергеевский Восточного военного округа (ВВО).

Теперь полигон полностью автоматизирован и имеет в своем составе комплекты современного радиоуправляемого мишенного оборудования. Часть мишеней позволяет имитировать тактику современных военных конфликтов. Цели, при отработке таких упражнений, имитируют технику и живую силу условных террористов. Специальное оборудование фиксирует поражение каждой мишени и передает информацию об этом на центральный пункт в режиме реального времени.

Автоматический анализ попаданий производит электронная система, выдавая оценку экипажу или целому подразделению.

Новые комплексы значительно повышают качество проведения занятий. Руководитель может смоделировать практически любую мишенную обстановку, имитирующую оборонительный или наступательный бой.

Всего оборудовано десять участков и учебных тактических полей. Четыре из них предназначены для стрельбы из вооружения танков и боевых машин, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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