В Китае оценили иранский "аналог С-300" с новой версией зенитных ракет

В китайской прессе оценили представляем Ираном на выставке вооружений обновлённый зенитный ракетный комплекс Bavar-373. Официально показ "свежей" версии иранского комплекса ПВО состоится с 22 августа (День оборонпрома Ирана), однако первые кадры с выставочным вариантом уже представлены в сети.

Источник изображения: topwar.ru

Демонстрация проводится в иранском городе Исфахан.

Китайские репортёры отмечают, что Bavar-373 является иранской версией российского ЗРК С-300. При этом добавляется, что разрабатывать комплекс иранцы начали в связи с оружейным эмбарго, введённым в 2010 году на основании резолюции Совбез ООН. Тогда, как известно, Россия антииранскую резолюцию поддержала, что привело к весьма скандальной ситуации по контракту на поставки С-300. Со временем РФ поставки всё же осуществила.

Иранская система для обнаружения целей использует радар собственной разработки МеРадж-4 с АФАР.

Китайские репортёры оценили зенитную ракету Sayyad-4, которую применяют на Bavar-373. Речь идёт о модернизированной версии ракеты, которая, как отмечено, имеет более широкий спектр возможностей по поражению воздушных целей, чем версии-предшественницы.

По данным китайских СМИ, в Bavar-373, "аналог С-300", продолжает использоваться французская система интеллектуального управления вооружением, которая появилась в Иране несколько лет назад. Во Франции, которая поддерживает оружейное эмбарго в отношении Ирана, этих сообщений не комментируют.

Пусковая установка ЗРК размещается на шасси Zayjanah (версии 8х8 и 10x10), которое обладает высокой проходимостью. Bavar-373 может работать сразу по четырём-шести целям, при этом, как утверждается, у него всё ещё нет функции по уничтожению тактических баллистических ракет.

Источник изображения: topwar.ru

При этом отмечается, что иранцы не постеснялись (а сами китайцы стесняются?) воспользоваться зарубежными технологиями и комплектующими для создания своего зенитного ракетного комплекса.