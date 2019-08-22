Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи Тайваню вооружений

ЦАМТО, 21 августа. Китай выразил протест США в связи с решением одобрить продажу вооружений Тайваню, Пекин намерен ввести санкции в отношении соответствующих американских компаний.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Как напоминает агентство, ранее Пентагон сообщил, что госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню истребителей F-16 на сумму до 8 млрд. долл.

"Китай в связи с этим выражает протест США, мы уже сделали американской стороне строгое представление", – заявил дипломат.

Он отметил, что "продажа вооружений Тайваню серьезно нарушает нормы международного права и международных отношений, принцип "одного Китая" и три совместных американо-китайской коммюнике, эти действия являются серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и могут подорвать интересы суверенитета и безопасности КНР, китайская сторона выступает против этого".

"Китай предпримет все необходимые меры для защиты собственных интересов", – цитирует "РИА Новости" Гэн Шуана.

Он добавил, что Китай введет в отношении соответствующих американских компаний санкции, как уже ранее предупреждал официальный Пекин.

"Решимость КНР защищать свой суверенитет и безопасность непоколебима, мы настаиваем, чтобы США строго соблюдали принцип "одного Китая", немедленно отменили вышеуказанный план по продаже вооружений Тайваню, прекратили продажу оружия Тайваню и любые военные контакты с Тайбэем, в противном случае, американская сторона будет нести ответственность за все последствия", – добавил представитель внешнеполитического ведомства КНР.