Израиль заподозрили в нанесении удара по авиабазе в Ираке
В минувшей вторник стало известно, что на военно-воздушной базе Иракских вооруженных сил "Аль-Бакр", дислоцированной в провинции Салах-эд-Дин, произошли взрывы. Известно, что именно на ней размещены истребители F-16.
#BREAKING: #Israel Defense Force targeted a #PMU's weapon storage near Al-Bakr Air Base, home of #Iraqi Air Force's F-16s in #Balad. #Israel has restarted strikes against #IRGC backed #PMU (Hashd al-Shaabi) to destroy its Fateh-110 & other short range ballistic missiles in #Iraq. pic.twitter.com/8zlEysfgEW— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) August 20, 2019
Правда, авиационная техника, судя по всему, не пострадала. Сообщается, что инцидент произошел на объекте, где, якобы, складированы доставленные из Ирана оперативно-тактические ракеты Fateh-110. Это оружие принадлежит иракским шиитским группировкам.
Иракские источники предполагают, что произошедшее стало результатом израильской атаки. По некоторым данным, в ходе удара применялись управляемые авиабомбы, носителями которых могли быть боевые беспилотные летательные аппараты или самолеты F-35.
До этого инцидента взрывы происходили также в Багдаде. Всего же, как предполагается, израильтяне причастны, как минимум, к 3 подобным атакам на объекты симпатизирующих Ирану формирований.
Военные эксперты отмечают, что большой проблемой Ирака является отсутствие развитой системы ПВО, которая полностью контролирует небо государства.
Имеющиеся зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", переносные системы "Игла-С" и мобильные "Джигит" охраняют наиболее важные объекты, и их просто не хватает, чтобы прикрыть всю территорию страны.
В то же время американцы специально продали Ираку истребители F-16 в версии с ограниченными возможностями по борьбе с воздушными целями.
Поэтому иракцам давно пора обзавестись более мощными и дальнобойными системами ПВО, а также современными боевыми самолетами.
Алексей Брусилов
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