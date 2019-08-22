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22.08.2019
Российская газета

Израиль заподозрили в нанесении удара по авиабазе в Ираке

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Источник изображения: rg.ru

В минувшей вторник стало известно, что на военно-воздушной базе Иракских вооруженных сил "Аль-Бакр", дислоцированной в провинции Салах-эд-Дин, произошли взрывы. Известно, что именно на ней размещены истребители F-16.

Правда, авиационная техника, судя по всему, не пострадала. Сообщается, что инцидент произошел на объекте, где, якобы, складированы доставленные из Ирана оперативно-тактические ракеты Fateh-110. Это оружие принадлежит иракским шиитским группировкам.

Иракские источники предполагают, что произошедшее стало результатом израильской атаки. По некоторым данным, в ходе удара применялись управляемые авиабомбы, носителями которых могли быть боевые беспилотные летательные аппараты или самолеты F-35.

До этого инцидента взрывы происходили также в Багдаде. Всего же, как предполагается, израильтяне причастны, как минимум, к 3 подобным атакам на объекты симпатизирующих Ирану формирований.

Военные эксперты отмечают, что большой проблемой Ирака является отсутствие развитой системы ПВО, которая полностью контролирует небо государства.

Имеющиеся зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", переносные системы "Игла-С" и мобильные "Джигит" охраняют наиболее важные объекты, и их просто не хватает, чтобы прикрыть всю территорию страны.

В то же время американцы специально продали Ираку истребители F-16 в версии с ограниченными возможностями по борьбе с воздушными целями.

Поэтому иракцам давно пора обзавестись более мощными и дальнобойными системами ПВО, а также современными боевыми самолетами.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
Иран
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
F-35
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