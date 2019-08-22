В Германии подсчитали траты на содержание армии США за семь лет

Германское правительство за последние семь потратило на содержание американского контингента в ФРГ 243 млн. евро. Почти все ассигнования, выделенные на строительство военных объектов НАТО, приходятся на долю США. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на копию ответа министерства финансов ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Бригитте Фрайхольд.

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Германия в период с 2012 по 2019 год потратила на американский контингент 243 млн. евро, следует из отчета министерства финансов ФРГ. В основном эти средства были израсходованы на пенсии для бывших сотрудников и эксплуатацию земельных участков и зданий. Кроме того, были выделены дополнительные средства для строительства объектов НАТО, в том числе и на американских военных базах. Из 480 млн. евро, выделенных за тот же семилетний период, основная доля пришлась на строительство для США.

На сегодняшний день, пишет издание, на территории Германии дислоцируются около 35700 американских солдат, более половины из них - 18459 - размещены в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Еще 11689 американских военнослужащих дислоцированы в Баварии, 3036 - в Баден-Вюртемберг и 2471 - в Гессене. Кроме этого, на американских военных базах работают 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских специалистов.

При этом ни американское посольство, ни центральное командование американских войск в Европе (EUCOM) не ответили на запрос, в какую конкретную сумму им обходится содержание всего воинского контингента на территории Германии.

Напомним, что ранее американский посол в Германии Ричард Гренелл обвинил Берлин в том, что немцы предпочитают тратить средства из бюджета на собственные нужды, а не на содержание американской армии, которая "защищает Европу". При этом он намекал на большие затраты Вашингтона по содержанию американского контингента.