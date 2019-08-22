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22.08.2019
ТАСС

В России создали материал, который сделает элементы космических аппаратов долговечнее

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Курчатовский институт
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».
Источник изображения: МИА МИР

По мнению ученых, разработка может найти применение в механизмах посадочных опор космических аппаратов, самолетов, высокоскоростных поездов, а также автомобильной и мототехники

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" разработали энергопоглощающий материал на основе металлического порошка, изделия из которого способны заменить менее долговечные элементы в механизмах космических аппаратов, самолетов и наземного транспорта. Об этом сообщила в среду пресс-служба НИЦ "Курчатовский институт".

"С помощью аддитивных технологий специалисты НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" создали из металлического порошка многоразовые энергопоглощающие изделия, призванные заменить изделия из полимеров. Разработка ученых может найти применение в механизмах посадочных опор космических аппаратов, самолетов, высокоскоростных поездов, а также автомобильной и мототехники", - говорится в сообщении.

Используя специальное оборудование, ученые разработали порошок на основе нержавеющей стали, после чего применили технологию селективного лазерного сплавления. Полученный материал, ставший основой для изготовления изделия в форме клипсы, отличался свойством эффективного поглощения энергии. Такие характеристики важны в механизмах, где материал должен гасить кинетическую энергию - в посадочных опорах космических аппаратов, самолетах, высокоскоростных поездах, а также в автомобильной и мототехнике.

"На примере клипсы показана принципиальная возможность создания энергопоглощающих изделий многократного использования. В дальнейшем при правильном подборе режимов сплавления и материала порошка можно создать более тонкие природоподобные структуры из металлов, обладающих свойствами, похожими на свойства ауксетичных материалов (под действием растягивающей силы эти материалы не сжимаются, а становятся толще)", - считает главный автор исследования, инженер НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" Антон Жуков, слова которого приводятся в сообщении.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Materials Today: Proceedings.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
ЦНИИКМ Прометей
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