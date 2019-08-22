Российская "Федерация" станет "Орлом"

Программа создания российского многоразового пилотируемого космического корабля "Федерация" сохранит свое название, однако первый летный образец может получить имя "Орел", передает РИА Новости заявление гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Есть такая задумка у инженеров, потому что так назывался первый парусный российский военный корабль [Петра I], первый флагман российского флота. "Федерация" — название опытно-конструкторской работы, название, которое прошло испытание", — сказал менеджер.

По его словам, "название корабля, который прошел испытания, и работа, которая велась, — разные вещи".

В апреле Рогозин предложил перспективные российские пилотируемые и грузовые корабли называть в честь первых кораблей, построенных Петром I.

Тогда же менеджер сообщил об увольнении сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия", работавших над "Федерацией".

В марте глава госкорпорации заявил, что перспективный многоразовый пилотируемый космический корабль "Федерация" получит "мужское имя".

В ноябре 2018 года источники сообщили, что создаваемую в России ракету среднего класса "Союз-5" планируют, по инициативе Рогозина, назвать в честь Иртыша — самой грязной реки Сибири.

Разработка "Федерации" началась в 2009 году. Космический корабль в околоземной версии должен вмещать шесть человек, в окололунной — четыре. В грузовом варианте "Федерация" способна доставлять на околоземную орбиту до двух тонн груза, а возвращать — до полутонны. Первый (безэкипажный) пуск пилотируемого корабля с космодрома Байконур при помощи "Союз-5" замечен на 2022 год.