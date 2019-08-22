Реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" разрешили поставлять на экспорт
РСЗО "Торнадо-С".
Источник изображения: © Фото : НПО "Сплав"
Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" получила необходимую документацию для выхода на международный рынок, сообщает в среду госкорпорация "Ростех".
"Ростех продолжает разрабатывать новые виды высокотехнологичного вооружения. В числе таких новинок - РСЗО "Торнадо-С". Система уже получила рекламный паспорт и готова к выходу на международный рынок. Ее главное преимущество заключается в использовании принципиально новых 300-мм управляемых реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 120 км", - сообщил индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов, чьи слова приводятся в сообщении на сайте госкорпорации.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости
1 комментарий