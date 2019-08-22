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22.08.2019
Интерфакс-АВН

Реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" разрешили поставлять на экспорт

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РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО "Торнадо-С".
Источник изображения: © Фото : НПО "Сплав"

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" получила необходимую документацию для выхода на международный рынок, сообщает в среду госкорпорация "Ростех".

"Ростех продолжает разрабатывать новые виды высокотехнологичного вооружения. В числе таких новинок - РСЗО "Торнадо-С". Система уже получила рекламный паспорт и готова к выходу на международный рынок. Ее главное преимущество заключается в использовании принципиально новых 300-мм управляемых реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 120 км", - сообщил индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов, чьи слова приводятся в сообщении на сайте госкорпорации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Торнадо-С
Компании
Ростех
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1 комментарий
№1
22.08.2019 05:12
Цитата, q
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" получила необходимую документацию для выхода на международный рынок, сообщает в среду госкорпорация "Ростех".

Для начала себе хотя бы 4-5 бригад на вооружение поставили....
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