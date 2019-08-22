Войти
22.08.2019
Lenta.ru

Иран показал аналог С-300

565
0
0

@BabakTaghvaee / Twitter

Иран представил собственную зенитную ракетную систему (ЗРС) Bavar-373, использующую ракеты класса "земля-воздух" Sayyad-4, пишет в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.

На видео Bavar-373 называется "иранской С-300". Там же отмечается, что дальность перехвата целей ЗРС превышает 200 километров, тогда как высота достигает 27 километров. В ролике отдельно указывается, что в настоящее время Иран является единственной страной на Среднем Востоке, освоившей подобные технологии.

Эксперт добавил, что соответствующий ролик впервые появился 20 августа в иранских государственных СМИ, а официальная презентация ЗРС намечена на 22 августа.

В июле генерал-лейтенант в отставке, бывший председатель госкомиссии по испытаниям ЗРС С-300ВМ, доктор технических наук Александр Лузан заявил, что в ходе модернизации С-300В допущены неоправданные решения, снизившие ее потенциальные возможности.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Продукция
С-300
С-300В
Похожие новости
09.01.2017
Год оружия
17.02.2016
Иран-Россия: оценка военно-технического сотрудничества двух стран за период с 1990 года по настоящее время
11.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть III
27.05.2015
Иран получит от России новые С-300 прямо с завода
14.04.2015
"Если мы работаем в интересах КНР, то работаем и в своих интересах"
27.03.2015
Как создаются новые мифы, или рифы морской стратегии США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 13:08
  • 17
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 22.08 12:10
  • 51
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 11:50
  • 3
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере
  • 22.08 08:39
  • 1
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 22.08 07:39
  • 3
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 05:51
  • 37
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 22.08 05:12
  • 1
Реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" разрешили поставлять на экспорт
  • 22.08 05:05
  • 1
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
  • 22.08 05:02
  • 1
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 04:11
  • 1
Индия намерена экспортировать услуги по модернизации "Сухого"
  • 22.08 04:02
  • 94
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США