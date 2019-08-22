Иран показал аналог С-300

@BabakTaghvaee / Twitter

Иран представил собственную зенитную ракетную систему (ЗРС) Bavar-373, использующую ракеты класса "земля-воздух" Sayyad-4, пишет в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.

На видео Bavar-373 называется "иранской С-300". Там же отмечается, что дальность перехвата целей ЗРС превышает 200 километров, тогда как высота достигает 27 километров. В ролике отдельно указывается, что в настоящее время Иран является единственной страной на Среднем Востоке, освоившей подобные технологии.

Эксперт добавил, что соответствующий ролик впервые появился 20 августа в иранских государственных СМИ, а официальная презентация ЗРС намечена на 22 августа.

В июле генерал-лейтенант в отставке, бывший председатель госкомиссии по испытаниям ЗРС С-300ВМ, доктор технических наук Александр Лузан заявил, что в ходе модернизации С-300В допущены неоправданные решения, снизившие ее потенциальные возможности.