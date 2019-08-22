Россия это сделала: зарубежные СМИ оценили первый полет "Альтиуса"

На Западе не оставили без внимания первый полет тяжелого беспилотного летательного аппарата "Альтиус-У". Эксперты его оценили и отметили, что дрон способен выполнять весь спектр разведывательных задач с использованием оптики, радиотехники и радиолокации.

"РГ" уже писала о том, что Министерство обороны России представило видео первого полета стратегического разведывательного беспилотника "Альтиус-У". Его полет продолжался 32 минуты. Действуя в полностью автоматическом режиме, "Альтиус" набрал высоту 800 метров, выполнил несколько маневров, а затем совершил посадку на аэродром.

Естественно, видео посмотрели и тщательно изучили западные эксперты. В беседе с Business Insider член-аналитик программы исследований России в Международном центре военной аналитики и сотрудник Американского совета по внешней политике Сэмюэл Бендетт предположил, что дрон был оснащен оборудованием разведки и наблюдения во время испытательного полета. В перспективе его вооружат для проведения высокоточных атак, он сможет нести до одной тонны полезной нагрузки, уверен эксперт. При этом большая продолжительность полета позволяет "Альтусу" выполнять задачи далеко за границами России.

Бендетт напомнил, что в последние годы Россия стремится к отказу от иностранной военной техники и извлекает уроки из опыта боевых действий в Сирии. По его словам, разработка "Альтиус-У" и "Охотника" демонстрирует, как далеко удалось продвинуться РФ.

Эксперт также отметил, что начало испытаний двух этих беспилотников положило конец дискуссии о том, способны ли в России создать подобную технику. "Да, им это удалось", - подытожил он.

Издание Defense World также обратило внимание на прошедшие испытания. Автор заметки отметил, что новый дрон способен выполнять весь спектр разведывательных задач. Он, как и Бендетт, обратил особое внимание на большую продолжительность полета нового беспилотника.

"После долгих лет отставания Россия активно занялась развитием беспилотных технологий. За последнее время она представила сразу несколько дронов - от ударных до разведывательных", - пишет автор статьи в Defense World.

Светлана Цыганкова