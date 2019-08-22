Войти
22.08.2019
Российская газета

Россия это сделала: зарубежные СМИ оценили первый полет "Альтиуса"

715
0
+4

На Западе не оставили без внимания первый полет тяжелого беспилотного летательного аппарата "Альтиус-У". Эксперты его оценили и отметили, что дрон способен выполнять весь спектр разведывательных задач с использованием оптики, радиотехники и радиолокации.

"РГ" уже писала о том, что Министерство обороны России представило видео первого полета стратегического разведывательного беспилотника "Альтиус-У". Его полет продолжался 32 минуты. Действуя в полностью автоматическом режиме, "Альтиус" набрал высоту 800 метров, выполнил несколько маневров, а затем совершил посадку на аэродром.

Естественно, видео посмотрели и тщательно изучили западные эксперты. В беседе с Business Insider член-аналитик программы исследований России в Международном центре военной аналитики и сотрудник Американского совета по внешней политике Сэмюэл Бендетт предположил, что дрон был оснащен оборудованием разведки и наблюдения во время испытательного полета. В перспективе его вооружат для проведения высокоточных атак, он сможет нести до одной тонны полезной нагрузки, уверен эксперт. При этом большая продолжительность полета позволяет "Альтусу" выполнять задачи далеко за границами России.

Бендетт напомнил, что в последние годы Россия стремится к отказу от иностранной военной техники и извлекает уроки из опыта боевых действий в Сирии. По его словам, разработка "Альтиус-У" и "Охотника" демонстрирует, как далеко удалось продвинуться РФ.

Эксперт также отметил, что начало испытаний двух этих беспилотников положило конец дискуссии о том, способны ли в России создать подобную технику. "Да, им это удалось", - подытожил он.

Издание Defense World также обратило внимание на прошедшие испытания. Автор заметки отметил, что новый дрон способен выполнять весь спектр разведывательных задач. Он, как и Бендетт, обратил особое внимание на большую продолжительность полета нового беспилотника.

"После долгих лет отставания Россия активно занялась развитием беспилотных технологий. За последнее время она представила сразу несколько дронов - от ударных до разведывательных", - пишет автор статьи в Defense World.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.11.2018
"Более функциональный": в чем Су-57 лучше F-22
14.03.2018
Современная Россия использует северокорейские методы запугивания
19.06.2017
Лучшие летчики-асы России в небе Белоруссии
23.09.2014
Технологии на линия фронта
23.09.2013
Дамаск получил противоядие от "Томагавков"
12.12.2011
На российский ОПК обрушился "дружеский огонь"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 13:08
  • 17
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 22.08 12:10
  • 51
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 11:50
  • 3
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере
  • 22.08 08:39
  • 1
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 22.08 07:39
  • 3
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 05:51
  • 37
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 22.08 05:12
  • 1
Реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" разрешили поставлять на экспорт
  • 22.08 05:05
  • 1
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
  • 22.08 05:02
  • 1
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 04:11
  • 1
Индия намерена экспортировать услуги по модернизации "Сухого"
  • 22.08 04:02
  • 94
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США