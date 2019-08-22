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22.08.2019
Российская газета

Начало поставок Су-57Э за рубеж разрушит монополию F-35

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Источник изображения: rg.ru

Когда Россия начнет экспортировать новейшие самолеты Су-57, это разрушит монополию США на международном рынке вооружений в сфере поставок истребителей пятого поколения. Сейчас другим странам, не имеющим собственных самолетов данного класса, доступны только F-35, но скоро у них появится серьезный конкурент.

Такое мнение высказывается в материале китайского издания Sohu (перевод статьи представлен на портале "ИноСМИ").

На данный момент в мире есть лишь несколько моделей самолетов пятого поколения. Это американские F-22 и F-35, китайские J-20 и J-31, а также российский Су-57. Из них в другие страны поставляются только F-35, причем по понятным причинам США готовы продавать их только своим союзникам. А что же делать остальным, особенно в случае потенциального конфликта с теми же американцами?

Как сообщил недавно "Рособоронэкспорт", на авиасалоне МАКС-2019 будет представлен Су-57Э - экспортный вариант многоцелевого истребителя пятого поколения. Вся необходимая документация для поставок машины за рубеж получена, Россия готова провести презентацию для иностранных партнеров.

Среди потенциальных покупателей самолета ранее назывались Алжир, Вьетнам, Индия, Китай и Турция. Интерес к новинке на международном рынке вооружений точно есть, особенно если учесть, что Су-57 существенно дешевле F-35. По мнению авторов китайского издания, главным покупателем, скорее всего, станет Индия, которая уже вкладывала средства в совместную с Россией разработку самолета пятого поколения.

Напомним, государственные испытания истребителя завершатся к концу текущего года.


Алексей Иванов

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Страны
Алжир
Вьетнам
Индия
Китай
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США
Турция
Продукция
F-22
F-35
J-20
J-31
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РОЭ
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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