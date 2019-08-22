"Тесно здесь...". Зачем робот Федор летит на международную космическую станцию?

22 августа робот Федор полетит в кабине "Союз МС-14" на международную космическую станцию (МКС). Сейчас он ждет на борту корабля и рассказывает последние новости в своем Twitter вроде "Тесно здесь. Еле поместился среди грузов в кабине…" или "В последней укладке загрузили коробку с тульскими пряниками". ТАСС — о том, что умеет этот робот, чем он займется на МКС и какое будущее у андроидов в космосе.

Что представляет из себя этот робот?

Федор — антропоморфный робот, что значит человекоподобный (у него голова, две руки, пальцы на руках, две ноги). Вес Федора — 106 кг, рост — 182 см. И если точнее, он не Федор, как его обычно называют, а FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research — "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований").

Робот умеет ходить, в том числе подниматься по лестницам, преодолевать препятствия, работать с небольшими инструментами, открывать двери. Он оснащен речевой системой: способен распознавать слова и выдавать ответы. Федор умеет не только шагать по ровному полу, но и подниматься по лестницам. Ранее его обучили садиться на шпагат и стрелять из двух рук по мишеням. Незадолго до полета роботу выдали позывной — Skybot F-850.

Как будет выглядеть полет?

Космический корабль "Союз МС-14", на котором находится Федор, выведет на орбиту ракета "Союз-2.1а". Этот тип ракет впервые будет использован для вывода "Союза" к МКС. Полет пройдет в беспилотном режиме.

На борту не будет экипажа. Но роботу Федору нашли компанию — он полетит в космос с вязаной игрушкой Машей, которая послужит индикатором невесомости. Робота поместили в штатное кресло космонавта.

Чем робот займется в космосе?

После стыковки "Союза-МС-14" с МКС робота перенесут в российский сегмент. Федор будет общаться с экипажем и выполнять ряд операций под управлением космонавта Александра Скворцова.

Какие конкретно задачи будет выполнять робот, пока неизвестно. "Хочется оставить некоторую интригу. Я лучше потом сниму и покажу, что с ним будет происходить и что он будет делать", — объяснил Александр Скворцов. Но уточнил, что "работать будет интересно — некий сценарий уже составлен". Но в открытый космос робот выходить не будет.

Вообще, тесты новых разработок постоянно проходят на МКС, которая поделена на сегменты, управляемые из разных стран. Российский сегмент контролируется Центром управления космическими полетами в Королеве, американский — Центром управления полетами в Хьюстоне. Свои центры управления есть у Германии и Японии. Здесь можно посмотреть и подробно почитать о том, как устроена МКС.

Планируется, что робот Федор пробудет в космической миссии чуть больше двух недель. Возвращение корабля намечено на 7 сентября.

Как им будут управлять?

Оператор будет управлять Федором с помощью специального экзоскелета в режиме аватара.

Как это выглядит? Человек надевает этот механический костюм, через который он "связывается" с роботом, может давать — точнее, "показывать" ему нужные движения.

Разработчик уточняет, что экзоскелет верно называть задающим устройством копирующего типа (ЗУКТ). ЗУКТ представляет собой металлический каркас с 32 степенями подвижности. Каркас крепится к оператору посредством специальных перчаток, которые позволяют отслеживать положение пальцев.

Зачем надо испытывать робота в космосе?

В будущем, по задумке, станет можно использовать роботов в тех задачах, где человек подвергает риску жизнь и здоровье.

"Каждый полет человека в космос связан с риском. Если говорить о выходе в космическое пространство — риск увеличивается многократно: отсутствие атмосферы, критическая температура на поверхности МКС и постоянная солнечная радиация. Если мы говорим о развитии космонавтики, исследовании дальнего космоса, необходимо использовать устройства, которые не будут подвергаться этим воздействиям, смогут помогать человеку. А в каких-то случаях — замещать его, например, строить инфраструктуру на других планетах, прежде чем туда прибудет человек", — говорит исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

Полет Федора на МКС станет первым шагом на пути к применению андроидов в освоении дальнего космоса, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Это очень важно для продолжения операций, которые будут направлены на то, чтобы заменять человека на наиболее рискованных операциях, в том числе в будущем и на внешнем борту станций", — уточнил Рогозин.

Кто сделал Федора? Это российская разработка?

Да, робот создан НПО "Андроидная техника" в рамках проекта "Спасатель" Фонда перспективных исследований.

В 2014 году, когда началась разработка, планировалось, что робот сможет участвовать в ликвидации чрезвычайных происшествий, но этого не произошло. После передачи в Роскосмос он был доработан для космической миссии.

НПО "Андроидная техника" — это компания из Магнитогорска. Другие разработки компании — "Маркер" (автономная гусеничная робототехническая платформа), "Экзокисть" (ручной экзоскелет для реабилитации постинсультных, посттравматических пациентов и детей с ДЦП).

А раньше роботы были в космосе?

Роботы давно используются в космических миссиях. Уточним, что советский "Луноход-2", "ступивший" на поверхность Луны в 1970 году, — это робот. И марсоход "Оппортюнити", пробывший на Марсе 15 лет, — тоже робот. Это роботы — роверы, которые создаются для исследования сред или поверхностей планет, — их довольно много.

К роботам относятся и разные невыразительные внешне, но полезные устройства вроде куба Astrobee от NASA. Устройство способно помогать космонавтам в инвентаризации — контроле состояния воздуха, температуры на корабле, а также документировать эксперименты. Создаются роботы для починки, обслуживания и строительства объектов в космосе. Это, например, немецкий робот Джастин (умеет ремонтировать спутники) или паукообразный робот-строитель SpiderFab.

Это понятно. А такие антропоморфные роботы, как Федор?

Да, и такие роботы используются на МКС, но их мало.

Здесь можно посмотреть на Робонавта-2 от NASA. Американский робот умеет обращаться с предметами — держать, раскладывать, переносить. Но существующая модель — это не окончательный вариант, его будут дорабатывать. Например, пока у робота нет полноценных ног.

Есть робот-манипулятор Декстер. Он меньше других похож на человека, зато приносит реальную пользу — умеет выполнять наружные работы, им можно управлять с Земли. Декстер — часть передвижного робототехнического комплекса "Канадарм-2". С его помощью осуществляются стыковки грузовых кораблей, например, Dragon. И с ним можно перемещать оборудование и материалы на станции. Также система помогает экипажу работать в открытом космосе. Еще одна ее часть — роборука Space Station Remote Manipulator.

И еще есть канадская рука-манипулятор "Канадарм" (Canadarm), которую использовали на американских шаттлах для перемещения грузов, пока программу "Шаттл" не закрыли. Это роботизированный манипулятор. Он использовался, например, для захвата телескопа "Хаббл" (Hubble) и при сборке МКС, помогал в ряде работ в открытом космосе, в частности, перемещал астронавтов.

Анастасия Степанова при участии редакции военной информации