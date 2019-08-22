Российские летчики покажут новую фигуру высшего пилотажа

На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском состоится премьера новой фигуры высшего пилотажа "Пропеллер". Ее покажут российские летчики на спортивных самолетах Як-52.

- Фигура выполняется тремя самолетами, летящими на удалении примерно три километра от зрителей. Один самолет идет строго горизонтально, два других выполняют вокруг него бочки, отчего создается впечатление, что вращается винт, - рассказал ТАСС руководитель пилотажной группы "Первый полет", глава Федерации самолетного спорта России Дмитрий Самохвалов. Для большего эффекта все три самолета идут с дымами.

Сложность пилотажа заключается в строгой синхронизации движения летательных аппаратов. Чтобы поступательное движение всей группы было одиновым, идущий вниз Як-52 разгоняется до 370 километров в час, а движущийся в противофазе вверх сбрасывает скорость до 150 км/ч. Боковой интервал между самолетами составляет семь метров.

- Важно, чтобы между крутящимися в "Пропеллере" самолетами сохранялось расстояние по дуге 180 градусов. Достаточно одному из них немного отстать и эффект вращающегося винта исчезнет. Будет некая спираль, - отметил летчик.

Выполнять фигуру будут члены "Первого полета" Антон Беркутов, Александр Михайлов и Роман Овчинников.

Международный аэрокосмический салон МАКС пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Антон Валагин