Трамп сообщил о планах США использовать ядерные системы в космосе

США намерены разрабатывать и использовать ядерные системы при исследовании космоса. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на меморандум американского лидера Дональда Трампа, который 20 августа распространил Белый дом.

Как говорится в документе, Вашингтон будет применять космические ядерные аппараты, когда они "будут стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства".

Возможность использовать такие системы "важна для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства США в космосе".

В документе указано, что в течение одного года с даты его публикации министр транспорта США должен подготовить и опубликовать руководство для компаний, желающих получить лицензию на запуск космического аппарата с ядерной системой.

20 августа вице-президент США, присутствовавший на мероприятии Национального космического совета, заявил, что "Америка готова к новой главе в истории освоении космоса".

For too long, America has been content with low-Earth orbit & missions focused on the Earth, instead of aiming for the stars. Under President @realDonaldTrump’s leadership, all of that is changing. After 2 1/2 years, I’m proud to report: America is leading in space once again! pic.twitter.com/B2ZWAGuJen