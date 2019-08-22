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22.08.2019
Военно-промышленный курьер

Новейший "Клещ" может стать тяжелым бронетранспортером или ПТРК

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" впервые был показан новейший тяжелый минный заградитель УМЗ-Г. Его создают в рамках опытно-конструкторской работы "Клещ-Г".

Как сообщает ИА "Вестник Мордовии", данная машина разработана с использованием агрегатов и узлов основных боевых танков Российской армии Т-72Б3 и Т-90А. Масса достигает 43,5 т.

Максимальная скорость по шоссе  - 60 км/ч. В качестве вооружения применен 12,7-мм пулемет 6П49-"Корд". В передней части бронированного обитаемого отсека размещается экипаж из двух человек.

Как отмечают военные эксперты, эта машина вполне может быть использована в качестве тяжелого бронетранспортера, а также для монтажа вооружения, противотанкового ракетного комплекса большой дальности и другой перспективной техники, над которой работают российские конструкторы.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
АРМИ-20XX
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