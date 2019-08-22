Новейший "Клещ" может стать тяжелым бронетранспортером или ПТРК

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" впервые был показан новейший тяжелый минный заградитель УМЗ-Г. Его создают в рамках опытно-конструкторской работы "Клещ-Г".

Как сообщает ИА "Вестник Мордовии", данная машина разработана с использованием агрегатов и узлов основных боевых танков Российской армии Т-72Б3 и Т-90А. Масса достигает 43,5 т.

Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. В качестве вооружения применен 12,7-мм пулемет 6П49-"Корд". В передней части бронированного обитаемого отсека размещается экипаж из двух человек.

Как отмечают военные эксперты, эта машина вполне может быть использована в качестве тяжелого бронетранспортера, а также для монтажа вооружения, противотанкового ракетного комплекса большой дальности и другой перспективной техники, над которой работают российские конструкторы.