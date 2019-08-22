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22.08.2019
Военно-промышленный курьер

Экипажи боевых самолетов и вертолетов получат огнестойкие комбинезоны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи Су-35, МиГ-31, "Терминаторов" и "Ночных охотников" авиационных подразделений Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) получат эргономичные и огнестойкие летные комбинезоны нового образца, сообщила пресс-служба округа.

На вооружении Ленинградской армии ВВС и ПВО находятся новейшие типы боевых самолетов Су-27, Су-30СМ, Су-34, Су-35, МиГ-31, вертолетов Ми-8 "Терминатор", Ка-28 "Ночной охотник".

"Применение современных разработок обеспечит выживание в сложных экстремальных условиях. Форма способна выдержать две минуты прямого горения в замкнутом пространстве, а расцветка сделает летчиков незаметными на земле в случае экстренного приземления", - цитирует сообщение ТАСС.

Пиксельная расцветка зеленого оттенка заменит привычные синие костюмы. Форма получила ряд преимуществ, таких как наличие большого количества карманов, в том числе внутреннего влагозащитного клапана для защиты документов, специализированных влагоотводящих отверстий, а также усиленных накладок в области плеч и коленных суставов, отмечается в сообщении.

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