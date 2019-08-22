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22.08.2019
Военно-промышленный курьер

Япония разработает малозаметный истребитель для замены F-2

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Источник изображения: vpk-news.ru

Правительство Японии намерено заложить в оборонный бюджет на следующий год расходы на разработку малозаметного истребителя для замены устаревших F-2.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Yomiuri Shimbun, в общей сложности затраты на проект могут превысить 1,5 трлн иен ($14 млрд).

Предполагается, что в процессе разработки Япония будет сотрудничать с США и Великобританией, поскольку создание новой машины исключительно собственными силами значительно увеличит смету. В планах Токио максимально задействовать собственные технологии, чтобы стимулировать местных производителей. Истребитель может быть оснащен крылатыми ракетами, способными с высокой эффективностью поражать корабли.

После 2030 года Япония хочет заменить 90 самолетов F-2, поступивших на вооружение Сил самообороны в начале 2000-х годов.

Американская корпорация Lockheed Martin в прошлом году предлагала Японии план создания истребителя с технологией "стелс", представляющего собой гибрид двух самолетов этого класса - F-22 и F-35.

Вариант, к которому склоняется Токио, предусматривает дальнейшее продвижение собственной программы разработки малозаметных истребителей, получившей проектное название Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X). Согласно предварительным условиям, истребители могут быть построены во взаимодействии с другими странами, но на них должны устанавливаться японские двигатели и радары, а также по возможности и другое оборудование.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Япония
Продукция
ATD-X
F-2
F-22
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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