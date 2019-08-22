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22.08.2019
Интерфакс-АВН

Российские саперы уничтожили в Сирии 105 тыс. взрывных устройств - Шойгу

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Российские саперы
Российские саперы во время разминирования Пальмиры.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

В марте этого года завершили работы по разминированию в Лаосе, где пришлось иметь дело с американскими изделиями

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Специалисты международного противоминного центра Вооружённых сил России за пять лет разминировали более шести с половиной тысяч гектаров территории Сирии, сообщил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Особо хочу отметить выполнение специальных задач в Сирийской Арабской Республике, в ходе которых были разминированы города Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор. В Сирии разминировано: более 6,5 тысячи гектаров территории, 1400 километров дорог, 12 километров железнодорожных путей, свыше семнадцати тысяч зданий и сооружений", - сказал Шойгу в среду в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.

Он уточнил, что российские сапёры в Сирии обнаружили и уничтожили более 105 тысяч взрывоопасных предметов, из которых около 31 тысячи - самодельные взрывные устройства. Генерал отметил, что эти работы велись в условиях боевых действий в городской застройке, при этом объекты культурного наследия и инфраструктура населённых пунктов не пострадали.

Министр напомнил, что в период с октября 2018 по март 2019 года военнослужащие Центра впервые участвовали в разминировании Лаоса. Шойгу подчеркнул, что уничтоженные взрывоопасные предметы в основном были произведены в США.

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Лаос
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Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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