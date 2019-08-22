США признались в разработке запрещенной баллистической ракеты

США разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая подпадает под запрет Договора РСМД. Об этом заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти, выступая в Фонде защиты демократии в Вашингтоне.

По его словам, поскольку США вышли из ДРСМД, Пентагон изучает, какую выгоду можно получить из сложившейся ситуации. "Мы идем по пути ракетной программы. Если поместить баллистическую боеголовку на легкую гиперзвуковую ракету, то это будет за пределами соответствия ДРСМД. Мы рассматриваем такие возможности", — сказал он.

18 августа американские военные испытали ракету для поражения наземных целей "Томагавк". Эти ракеты запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

Позднее в Москве отреагировали на это испытание. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин указал, что испытание неядерной крылатой ракеты наземного базирования через две недели после окончания действия договора свидетельствует о том, что Вашингтон заранее планировал выйти из договора.

Производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенным в 1987 году между СССР и США. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва в свою очередь неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.