Войти
22.08.2019
Lenta.ru

США признались в разработке запрещенной баллистической ракеты

515
0
0
Источник изображения: Фото: Gary Hershorn / Reuters

США разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая подпадает под запрет Договора РСМД. Об этом заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти, выступая в Фонде защиты демократии в Вашингтоне.

По его словам, поскольку США вышли из ДРСМД, Пентагон изучает, какую выгоду можно получить из сложившейся ситуации. "Мы идем по пути ракетной программы. Если поместить баллистическую боеголовку на легкую гиперзвуковую ракету, то это будет за пределами соответствия ДРСМД. Мы рассматриваем такие возможности", — сказал он.

18 августа американские военные испытали ракету для поражения наземных целей "Томагавк". Эти ракеты запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

Позднее в Москве отреагировали на это испытание. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин указал, что испытание неядерной крылатой ракеты наземного базирования через две недели после окончания действия договора свидетельствует о том, что Вашингтон заранее планировал выйти из договора.

Производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенным в 1987 году между СССР и США. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва в свою очередь неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
ГЗЛА
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
09.08.2019
Ракетное противостояние расколет Европу
10.06.2019
Оружие Судного дня
14.02.2019
Эксперт считает, что Россия, США и Китай могут прийти к соглашению о ракетах
07.11.2018
"Калибры" остановят Третью мировую
18.05.2018
Ответ не заставит себя ждать
21.09.2015
Истоки и реалии Договора по РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 13:08
  • 17
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 22.08 12:10
  • 51
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 11:50
  • 3
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере
  • 22.08 08:39
  • 1
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 22.08 07:39
  • 3
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 05:51
  • 37
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 22.08 05:12
  • 1
Реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" разрешили поставлять на экспорт
  • 22.08 05:05
  • 1
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
  • 22.08 05:02
  • 1
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 04:11
  • 1
Индия намерена экспортировать услуги по модернизации "Сухого"
  • 22.08 04:02
  • 94
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США