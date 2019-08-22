Опасные испытания: РФ и КНР созвали Совбез ООН из-за ракет США

Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за американских ракет

Из-за испытания США запрещенной ДРСМД ракеты в четверг вечером состоится внеочередное заседание Совбеза ООН, сообщил и.о. постпреда России при организации Дмитрий Полянский. Его инициировали Россия и Китай. В Москве предположили, что Вашингтон уже давно готовился к этому запуску и намеренно проводил политику, направленную на ликвидацию соглашения.

Россия и Китай направили запрос о проведении внеочереного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил ТАСС и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, заседание пройдет в четверг в 22:00 мск в открытом формате с докладом представителя генсека ООН.

Это связано с тем, что в конце прошлой недели американские военные испытали ракету для поражения наземных целей "Томагавк", о чем сообщили в пресс-службе Пентагона в понедельник.

Это было первое после разрыва ДРСМД испытание США крылатой ракеты наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками - дальность полета составила более 500 км.

"Министерство обороны провело в воскресенье, 18 августа, в 14:30 по времени Западного побережья США [00:30 мск понедельника] на острове Сан-Николас [у побережья] штата Калифорния летное испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Испытанная ракета вышла из мобильной пусковой установки и точно поразила цель, пролетев более 500 км", - говорится в распространенном заявлении Пентагона.

В ведомстве уточнили, что США пока не приняли решение о том, где и когда могут быть развернуты эти ракеты. По словам американских военных, собранные в ходе этого испытания данные и сделанные выводы будут использованы при разработке Минобороны будущего ракетного потенциала средней дальности.

Представитель пресс-службы подполковник Роберт Карвер сообщил РИА "Новости", что разработка новой крылатой ракеты наземного базирования началась в США еще в феврале этого года. По его словам, планируется, что эта система поступит на вооружение через несколько лет.

"В рамках комплексного ответа на нарушения Россией Договора о РСМД Соединенные Штаты объявили, что в конце 2017 года начнут соответствующие договору исследования и разработки концепций обычных ракет наземного базирования. После приостановки США своих обязательств по Договору о РСМД в феврале 2019 года минобороны приступило к концептуальному проектированию систем крылатых ракет и баллистических ракет наземного базирования", - сказал Карвер.

Как отметил подполковник, США ранее предупреждали, что после выхода из ДРСМД начнут проводить исследования и разработки крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет.

Он уточнил, что разработка неядерного крылатого ракетного комплекса наземного базирования находится на ранних стадиях испытаний. Карвер уверен, что, прежде чем любая оперативная система будет готова к развертыванию, пройдут годы.

Военный заверил, что Пентагон и дальше "по необходимости" будет проводить испытания ракетных систем, чтобы определить возможности реализации проекта и его потенциальной пользы для американской национальной оборонной архитектуры. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что США ранее не испытывали ракеты наземного базирования дальностью более 500 км. При этом вопрос о том, какая пусковая установка использовалась для запуска ракеты, он оставил без ответа.

Как заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти, поскольку США вышли из ДРСМД, Пентагон начал изучать, какую выгоду можно получить из сложившейся ситуации. "Мы идем по пути ракетной программы. Если поместить баллистическую боеголовку на легкую гиперзвуковую ракету, то это будет за пределами соответствия ДРСМД. Мы рассматриваем такие возможности", - сообщил он.

Москва отреагировала на такое поведение американской стороны весьма сдержанно.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА "Новости", что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений. "Подчеркиваем, что мы воспринимаем произошедшее спокойно, без эмоций. Мы предполагали, что развитие событий пойдет именно в этом направлении", - сказал Рябков.

Он обратил внимание на сжатые сроки, в которые прошла подготовка испытания. Замглавы МИД подчеркнул, что чуть более чем за две недели практически невозможно осуществить подобные мероприятия. В связи с этим он предположил, что в Вашингтоне готовились к этому заранее, еще во время действия договора.

Рябков назвал очевидным, что "все это время США лишь искали предлог, чтобы освободиться от договорных обязательств". Дипломат также напомнил слова президента России Владимира Путина о приверженности Москвы одностороннему мораторию на развертывание подобных систем, но Россия пойдет на такой шаг только в ответ на аналогичные действия американской стороны.

Пуск крылатой ракеты США прокомментировали и в Кремле.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это свидетельствует о том, что Вашингтон "с самого начала вел дело к подрыву" ДРСМД.

"Американцы с самого начала это готовили, потому что за несколько недель, за несколько месяцев подобные испытания подготовить просто невозможно. Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а США своими действиями привели к слому ДРСМД", - сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что новость о ракетном пуске поступила во время встречи Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном 19 августа. Российский лидер отметил, что "подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД".

Производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью 500-5,5 тыс. км было запрещено ДРСМД.

Этот договор СССР и США заключили еще в 1987 году. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа этого года в результате взаимных обвинений сторон в нарушении соглашения.

Лидия Мисник