Под давлением США: почему Украина отказалась от ядерного оружия

Кравчук рассказал о давлении США для отказа Украины от ядерного оружия

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году из-за давления со стороны США, рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук. Впрочем, помимо этого, на решение подписать Будапештский меморандум повлияло тяжелое экономическое состояние страны. Ранее Кравчук говорил, что рад отсутствию у Украины ядерного оружия, поскольку иначе она бы была похожа на "обезьяну с гранатой".

США угрожали Украине экономическими санкциями в случае ее отказа избавиться от ядерного оружия, рассказал первый украинский лидер Леонид Кравчук в эфире "24 канала".

"Нас поставили прямо перед выбором - или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции", - сказал Кравчук. По словам экс-президента, такое требование было вызвано тем, что на Украине было 165 ядерных боеголовок, а управление ими, как говорит Кравчук, располагалось в Москве. Он отметил, что Запад боялся потерять контроль над ядерным оружием.

Кравчук пояснил, что Киев принял такое решение из-за внутренних проблем страны, в первую очередь - экономических, поскольку государству не хватало средств на содержание огромной армии.

В прошлом году он рассказал "Украинской правде", что в 1994 году Вашингтон угрожал Украине изоляцией в случае неприсоединения Киева к Будапештскому меморандуму. "[Представители США] не просто приехали, а требовали. Они сказали: "Если вы не выполните задание вывести [ядерные] боеголовки из Украины, начнется не просто давление, а блокада Украины" - сказал он.

Кравчук сообщил, что США требовали от Украины отказаться от ядерного оружия, поскольку на территории государства оно было размещено СССР. При этом у Украины не было возможности заменить ядерные боеголовки. "Их изготовили в России. Срок безопасности истекал в 1998 году, и после этого они становились опасными. Мы не имели не то что опыта, а возможности расчленить боеголовку. Чтобы не случилось беды, мы должны были все это вывезти, и Америка знала об этом", - пояснил экс-президент.

Бывшие тогда президентом и вице-президентом США Билл Клинтон и Альберт Гор получали поддержку со стороны Европы. По словам Кравчука, Киев мог и не подписывать Будапештский меморандум, но тогда Украина оказалась бы в изоляции.

"Выхода не было. Я бы подписал Будапештский меморандум так же, как и [сменивший Кравчука на посту президента Леонид] Кучма. Он не мог не подписать. Единственное, что я бы добавил - механизм применения меморандума. Там все правильно написано. Только нет главного - как его применить, выполнять", - уточнил бывший украинский лидер.

Сам Кравчук рад тому, что Украина все же подписала Будапештский меморандум.

Он еще в 2016 году говорил, что, если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой". Экс-президент также выразил мнение, что Украине не нужен статус ядерного государства. Он отметил, что любое ядерное оружие имеет "срок годности", и без систем обслуживания оно представляет опасность.

После распада СССР Киев унаследовал существенный ядерный арсенал: 1,7 тыс. ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщика. В 1994 году Киев, Москва, Лондон и Вашингтон подписали Будапештский меморандум, в соответствии с которым украинская сторона отказывалась от размещенного на ее территории советского ядерного оружия. Командование ядерными силами на территории бывших советских республик осуществляли Объединенные вооруженные силы СНГ. По договору ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались обеспечивать безопасность Киева.

Американская сторона и по сей день предостерегает Украину от возвращения к производству ядерного оружия.

В 2017 году специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер напомнил Киеву, что ему не стоит предпринимать попытки вернуть себе ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу "Прямой". Волкер назвал отказ Украины от ядерного оружия правильным шагом.

"Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы Украина снова возрождала этот процесс", - сказал он.

По словам Волкера, сейчас ведется работа над развитием Украины как успешной державы, а также восстановление ее суверенитета.

Впрочем, далеко не все на Украине позитивно воспринимают тот факт, что страна не может создавать оружие из-за внешнего давления.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в прошлом году заявил изданию "Гордон", что его страна, которая обладала третьим по величине ядерным арсеналом, допустила большую ошибку, когда подписала Будапештский меморандум и отказалась от этого вида вооружений.

"Сейчас, по прошествии всех этих событий, можно сделать вывод, который многим не понравится: ядерное разоружение было нашей исторической ошибкой. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой они были написаны", - возмущен Турчинов.

Лидия Мисник