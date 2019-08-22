Blic (Сербия): последний козырь Москвы на Балканах

Сербская прозападная газета "Блиц" устами американских и британских экспертов рассказывает о том, каково влияние России на Сербию. И утверждает, что Россия, чувствуя свое близкое поражение на Балканах, усиливает давление на Белград. А коль скоро косовский вопрос решится, то и Россия Сербии не будет нужна. Ведь в основе особенных отношений тогда останется только нефть, газ и исторические связи.

Почему в последние месяцы Россия так агрессивно сжимает стальные объятия

Последняя карта, которую Россия разыгрывает в нашей части Балкан, - это Косово. Пока она держит эту карту крепко в руках, но вопрос в том, как долго это продлится и когда и эта ее карта окажется "бита".

Россия осознает, что под сильным давлением США решение, мучительное, прежде всего, для Белграда и Приштины, а также для Западных Балкан в целом, вскоре может быть реализовано. Тогда Россия утратит серьезное влияние, которым она пользуется в нашем регионе, поэтому она переходит к все более агрессивным действиям.

Примеров российской предприимчивости в старо-новом стиле великое множество. Один из них - вооружение Сербии, другой - отправка дипломата "особого назначения" Александра Боцан-Харченко, который яро (прежде это было не так заметно) защищает Сербию в отношениях с западными странами. Кроме того, был поднят вопрос о создании российской военной базы в Республике Сербской, а высокопоставленные руководители с обеих сторон зачастили с официальными визитами (Владимир Путин не исключение).

В связи с этим многих особенно резануло заявление главы Генерального штаба Вооруженных сил Сербии генерала Милана Мойсиловича, который в начале текущего месяца сказал, что Сербия заручилась "поддержкой российской армии в случае угрозы в Косово и Метохии".

Хорошо известно, что в прошлом Сербия не раз полагалась на российскую поддержку, но порой, как, например, сейчас, эта заступническая роль на самом деле связана не столько непосредственно с Сербией, сколько с желанием России остаться на Балканах одной из двух доминирующих сил (наряду с НАТО).

"Стальные объятия"

Стремление России сомкнуть стальные объятия не ушло от внимания ее главного конкурента и соперника, то есть Запада и, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Симптоматично, что будущий американский посол в Сербии Энтони Годфри направлен на новое место как раз из Москвы. Кстати, он очень откровенно высказывался о российском влиянии не только в нашем регионе, но и в других уголках мира.

"Мне хорошо известно о российском агрессивном поведении, вредном влиянии и дезинформационных кампаниях по всей Европе. Наша команда внесла большой вклад в усилия США, связанные с противостоянием этим вызовам", - заявил 20 дней назад Годфри, выступая перед Комитетом по международным отношениям Сената США, где он рассказывал о своей будущей службе в сербской столице.

Свое мнение о российском влиянии изданию "Блиц" высказал предшественник Годфри - бывший посол Соединенных Штатов в Сербии Уильям Монтгомери. По его словам, роль тут играют две важные вещи: "Первая заключается в том, что сербский народ по объективным причинам ориентируется на Запад; основные инвестиции поступают с Запада; молодые люди стремятся не в Россию, а ищут свое будущее на Западе. Это не угрожает и не умаляет связей с Россией, поэтому людям не стоит беспокоиться".

По его мнению, российское влияние ограничено и в будущем эта ситуация не изменится. "Сегодня Россия является мировой державой только благодаря военной силе, которой она располагает. С экономической точки зрения Россия - третья европейская региональная страна. У нее нет идеологии, которой она руководствовалась бы и с которой она влияла бы на другие государства. Россия не генерирует экономические идеи или инвестиции. Но важна и другая вещь. С сербской точки зрения, Россия отстаивала свою позицию по Косово в ООН и выступала против бомбардировок НАТО. По опросам общественного мнения, Россия до сих пор - лидер симпатий. Я надеюсь, что эта ситуация будет меняться, когда подойдет время для справедливого решения косовского вопроса, приемлемого для обеих сторон, и когда оно будет реализовано", - заявил бывший посол.

Он пояснил, что остальная Восточная Европа пережила "жестокую коммунистическую власть", что влияет на мышление в этих странах по сей день. Однако, по словам Монтгомери, бывшая Югославия при Тито занимала "особенное положение между Востоком и Западом, и поэтому для нее не был характерен антагонизм с Россией, в отличие от других стран".

Главная стратегическая ошибка Европейского Союза - отсутствие прогресса на пути к членству Сербии

"Многие на Западе видят агрессивность России, применяющей военную силу (пример - Крым, Украина, провокации самолетов НАТО в международном пространстве) и остро реагируют на нее, как и на такие страны, как Сербия, которые не возражают против российской агрессии. Честно говоря, именно поэтому кое-кто на Западе негативно относится к членству Сербии в Евросоюзе. На подобные комментарии я отвечаю так: ЕС занял недальновидную позицию в отношении членства Сербии. Тот факт, что для вступления Сербии в Европейский Союз делается слишком мало, является стратегической ошибкой Европейского Союза, и именно он понесет ответственность за последствия", - заключил Монтгомери.

Балканы как арена

"Балканы превратились в арену в так называемой новой холодной войне, которая началась с кризиса на Украине в 2014 году". Так нынешнюю обстановку на Западных Балканах оценивает Тимоти Лес, бывший британский дипломат и научный сотрудник Центра геополитики и стратегии Кембриджского университета.

В своем комментарии для "Блиц" Тимоти Лес отмечает два важных момента. Россия якобы запаниковала из-за "вторжения" США в Восточную Европу и начала активно блокировать интеграцию неприсоединившихся стран, таких как Украина, Белоруссия, Молдавия, а на Балканах: Сербия, Босния, Черногория и Македония. Во-вторых, как сказал эксперт, США ответили на это попытками нейтрализовать российское влияние на Балканах и стимулировать интеграцию стран региона в НАТО.

"США в целом победили в "оспаривании" Черногории, защитив Мило Джукановича от государственного переворота, который поддержала Россия. Также США одержали победу в Македонии, где Америка устроила государственный переворот против Груевского, а затем надавила на Афины и Скопье, чтобы они подписали договор на озере Преспа. Он позволил интегрировать Северную Македонию в НАТО", - заявил Лес.

Акция против действий Приштины в Косово Источник изображения: © РИА Новости, Марко Кужавич | Перейти в фотобанк

Он отметил, что США хотят победить и в Сербии, где власть отказывается "ослаблять" связи с Россией, от которой зависит поддержка в косовском вопросе, "поэтому конкуренция продолжается".

"С прошлого года Америка пытается нейтрализовать российское влияние в Сербии, участвуя в переговорах о статусе Косово, а Россия стремится сохранить свою позицию иными способами, в том числе вооружая Сербию на случай, если ей придется противостоять одному из своих соседей. Такова подоплека всех недавно произошедших событий, и пока еще ни одна из сторон не одержала победу", - пояснил Лес.

США сместили фокус

По словам эксперта, российское влияние в Сербии весьма значительно (это особенно ярко проявлялось до 2014 года), и поставки российских вооружений в Сербию - "одно небольшое тому подтверждение".

"Но главное изменение произошло почти десять лет назад после отстранения России от дебатов о Косово (2008 год) и расширения НАТО на Балканах (2009 год). Тогда было решено реализовывать в Сербии и других регионах Балкан более жесткую и независимую политику. С 2010 по 2014 году России удалось усилить свое влияние благодаря тому, что внимание США не было приковано к Балканам. Однако затем все изменилось", - заявил Тимоти Лес, по словам которого, европейцы тоже не в восторге от подобного развития событий, так как "новая холодная война ведется у самых границ Европейского Союза".

Даже те, кто в России оценивает так называемые "балканские отношения" невозмутимо и без лишних опасений, осознают: сербско-российские отношения могут дать трещину, когда будет разрублен "косовский узел".

Если косовский вопрос будет решен, отпадет необходимость в российском вето в Совете безопасности ООН, и в основе особенных отношений тогда останется только нефть, газ и исторические связи. Об этом написал в своей статье несколько месяцев назад Максим Саморуков, колумнист российского аналитического портала Carnegie.ru.

По его словам, с 2008 года, с момента провозглашения косовской независимости, "сербские лидеры загнали себя в очень непростую и даже шизофреническую ситуацию в отношениях с Москвой, (…) которая, по сути, обладает правом вето на любой вариант косовского урегулирования и вполне может им воспользоваться, низвергнув сербское руководство в политическое небытие".

Саморуков написал, что "сербские политики, глубоко оскорбленные тем, что Запад признал независимость Косова без каких-либо, пускай самых пустяковых уступок Сербии, независимо от партийной принадлежности стали искать утешения у России". Поэтому, по его мнению, все так расхваливали преимущества российско-сербского сотрудничества.

"Озабоченные, прежде всего, тем, чтобы подать себя как настоящих сербских патриотов внутри страны, они не особенно задумывались, какой будет цена такой зависимости в долгосрочной перспективе", - написал Саморуков в статье "Побег из дружеских объятий. Почему Белград устал от российской поддержки".

Лана Гедошевич (Lana Gedoevi)