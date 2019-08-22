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22.08.2019
ЦАМТО

ВВС Перу получили третий модернизированный штурмовик Су-25

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Источник изображения: Фото: defensa.com

ЦАМТО, 21 августа. На военно-воздушную базу ВВС Перу "Эль-Пато" прибыл третий из десяти штурмовиков Су-25, который прошел процедуру восстановления и модернизации в рамках совместного проекта перуанской госкомпании SEMAN и Рособоронэкспорта.

По информации Defensa.com, им стал Су-25УБ (регистрационный номер FAP 083), который после прохождения наземных испытаний различных бортовых систем и соответствующих испытательных и приемочных полетов прибыл в состав 11-й авиагруппы, расположенной на авиабазе "Эль-Пато" в г.Талара (на северо-западе Перу).

Как заявлено, его поставка позволит ВВС продолжить программу обучения и повышения квалификации пилотов в рамках программы восстановления эксплуатационной готовности парка Су-25.

Как уже сообщал ЦАМТО, командование ВВС Перу неоднократно обращалось к авиаремонтным предприятиям в странах на постсоветском пространстве с целью проведения ремонта и модернизации штурмовиков. После оценки различных предложений было приняло решение восстановить 10 самолетов (6 Су-25K и 4 Су-25УБ) в рамках соглашения с SEMAN и АО "Рособоронэкспорт".

Контракт стоимостью 96,4 млн. солей (31,99 млн. долл.), подписанный 23 декабря 2014 года, предполагает проведение ремонта и модернизации десяти из 18 Су-25, состоящих на вооружении ВВС Перу (10 Су-25K и 8 Су-25УБК).

Из этой суммы 15,44 млн. долл. приходится на ремонт основных узлов и агрегатов, 8,25 млн. долл. – на поставку тормозных парашютов, запчастей и технической документации, 8,3 млн. долл. – на капитальный ремонт 20 двигателей Р-95Ш.

Первый самолет Су-25К (регистрационный номер FAP 070) был возвращен в строй в августе 2018 года, второй, Су-25УБ (регистрационный номер FAP 085) – в середине марта 2019 года. Поставка четвертого самолета ожидается в течение ближайших недель.

Хотя модернизация самолетов считается частичной и включает, в том числе, имеющиеся на гражданском рынке компоненты COTS (Commercial Off-The-Shelf), соглашение стоимостью около 32 млн. долл., в рамках которого модернизацию пройдет большая часть парка Су-25, можно считать успехом командовании ВВС Перу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Перу
Продукция
Су-25
Компании
РОЭ
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