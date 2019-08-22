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22.08.2019
Военное обозрение

В Ираке заявили об использовании Израилем F-35 при ударе по базе "Аль-Бахр"

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Иракское военное командование заявляет о том, что принято решение по усилению мер безопасности в плане работы систем ПВО в промышленных районах и близ военных объектов. Иракский премьер Адиль Абдул-Махди добавил, что ряд военных объектов, включая склады и заводы, необходимо переносить за пределы городской инфраструктуры в связи с возросшей опасностью для населения при ударах иностранной авиации с воздуха.

Источник изображения: ВВС Израиля

Эти заявления сделаны после очередного авиаудара по территории Ирака. Сообщается, что примерно в 70 км севернее Багдада была атакована база ВВС Ирака "Аль-Бахр". Телеканал "Аль-Арабия" и ИА Reuters сообщают, что атака была осуществлена, предположительно, с использованием управляемых авиабомб.

По некоторым данным, под удар попали несколько складов, находившихся на территории военной базы Ирака. Примечательно, что в израильских СМИ опубликованы материалы, в которых говорится, что на складах якобы хранились ракеты связанных с Ираном вооруженных группировок. Речь в первую очередь идёт о шиитском ополчении Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби". Эти формирования известны тем, что принимали активнейшее участие в борьбе против террористов ИГИЛ (*запрещено в России).

Иракские СМИ со ссылкой на военнослужащих пишут о том, что "атаковать военную базу могло только одно государство – Израиль". При этом дополнительно объявлено, что Израиль "использовал ударные беспилотники, а также истребители F-35".

Израильское военное командование этих обвинений в свой адрес традиционно не комментирует. При этом в израильских СМИ заявлено, на военных складах к северу от иракской столицы были уничтожены "около полусотни иранских ракет".

Пикантности во всю эту историю добавляет тот факт, что неподалёку от иракской авиабазы "Аль-Бахр" располагается тренировочный лагерь, где американские войска ведут подготовку курдского ополчения. Об этом сообщают курдские средства массовой информации. Там же добавлено, что этому лагерю авиаударом ущерба причинено не было.

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