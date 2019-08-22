Войти
22.08.2019
ЦАМТО

Экспедиция Северного флота проводит исследования у архипелага Новая Земля

453
0
0
Остров Земля Александры. Земля Франца-Иосифа.
Остров Земля Александры. Земля Франца-Иосифа. Россия.
Источник изображения: © Минприроды РФ. Артем Келарев

ЦАМТО, 21 августа. Спасательное буксирное судно Северного флота "Алтай", выполняющее задачи в морях Северного Ледовитого океана в рамках комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа, прибыло в залив Благополучия у восточного побережья острова Северный архипелага Новая Земля.

В соответствии с планом экспедиции исследователи Северного флота планируют совершить высадку на берег и обследовать район разрушенной метео- и радиостанции.

В ходе экспедиции гидрографы уточнят состояние береговой линии в районах, где вследствие таяния ледников появилась возможность осмотреть ранее скрытые участки побережья и обследовать ряд сохранившихся на картах "белых пятен".

На первом этапе комплексной экспедиции географические и археологические исследования будут проводиться по маршруту перехода Карским морем у восточного побережья архипелага Новая Земля. Затем, с прибытием к архипелагу Земля Франца-Иосифа, исследователи Северного флота приступят к основному этапу комплексной экспедиции.

Экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа стартовала 15 августа с выходом из Североморска спасательно буксирного судна "Алтай". Ее участникам предстоит выполнить комплекс географических и археологических исследований, связанных с изучением арктических архипелагов, и частично повторить маршруты первопроходцев.

На борту спасательного буксирного судна "Алтай" находятся специалисты гидрографической службы и управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота, подразделение охраны, обеспечивающее безопасность исследователей при высадках на острова. В экспедиции принимают участие представители Русского географического общества и Национального парка "Русская Арктика", сообщает пресс-служба Северного флота.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Арктика
пр.1452
СФ
Похожие новости
09.08.2019
Корабли в Баренцевом море "предотвратили" террористические угрозы
06.08.2019
Арктическая группировка Северного флота вышла в поход по Северному Ледовитому океану
19.12.2018
В России создали Арктическую экспедиционную группировку
09.08.2018
Корабли Северного флота вышли в поход в восточные районы Арктики
03.09.2013
Свыше 80 кораблей и судов обеспечения ВМФ РФ несут боевую вахту в Мировом океане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 13:08
  • 17
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 22.08 12:10
  • 51
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 11:50
  • 3
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере
  • 22.08 08:39
  • 1
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 22.08 07:39
  • 3
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 05:51
  • 37
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 22.08 05:12
  • 1
Реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" разрешили поставлять на экспорт
  • 22.08 05:05
  • 1
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
  • 22.08 05:02
  • 1
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 04:11
  • 1
Индия намерена экспортировать услуги по модернизации "Сухого"
  • 22.08 04:02
  • 94
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США