Экспедиция Северного флота проводит исследования у архипелага Новая Земля

ЦАМТО, 21 августа. Спасательное буксирное судно Северного флота "Алтай", выполняющее задачи в морях Северного Ледовитого океана в рамках комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа, прибыло в залив Благополучия у восточного побережья острова Северный архипелага Новая Земля.

В соответствии с планом экспедиции исследователи Северного флота планируют совершить высадку на берег и обследовать район разрушенной метео- и радиостанции.

В ходе экспедиции гидрографы уточнят состояние береговой линии в районах, где вследствие таяния ледников появилась возможность осмотреть ранее скрытые участки побережья и обследовать ряд сохранившихся на картах "белых пятен".

На первом этапе комплексной экспедиции географические и археологические исследования будут проводиться по маршруту перехода Карским морем у восточного побережья архипелага Новая Земля. Затем, с прибытием к архипелагу Земля Франца-Иосифа, исследователи Северного флота приступят к основному этапу комплексной экспедиции.

Экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа стартовала 15 августа с выходом из Североморска спасательно буксирного судна "Алтай". Ее участникам предстоит выполнить комплекс географических и археологических исследований, связанных с изучением арктических архипелагов, и частично повторить маршруты первопроходцев.

На борту спасательного буксирного судна "Алтай" находятся специалисты гидрографической службы и управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота, подразделение охраны, обеспечивающее безопасность исследователей при высадках на острова. В экспедиции принимают участие представители Русского географического общества и Национального парка "Русская Арктика", сообщает пресс-служба Северного флота.