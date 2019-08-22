Войти
22.08.2019
Российская газета

Для спецслужб РФ создали новый компактный пистолет

550
0
0
Источник изображения: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Сотрудники российских спецслужб могут получить на вооружение новый компактный пистолет. Новое оружие создается под патрон калибром 9х18 мм.

Другие тактико-технические характеристики оружия не раскрываются.

Как сообщают РИА Новости, до конца 2019 года мини-пистолет должен пройти государственные испытания.

Отметим, что патрон 9х18 мм был создан в НИИ-44 (сейчас "ЦНИИТОЧМАШ") и принят на вооружение вместе с пистолетом Макарова в 1951 году. Кроме того, данным патроном можно вести огонь из пистолетов-пулеметов, таких как ОЦ-02 "Кипарис" или ПП-90.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПП-90
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
27.06.2019
Грозная парочка: обновленные "Винторез" и "Вал" запустили в серию
01.10.2013
Демонстрационная программа интересная и неотъемлемая часть XVII Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех – 2013»
14.01.2013
О концептуальной неопределенности в развитии боевого стрелкового оружия в РФ
05.09.2012
Солдат в броне и с телевизором
24.01.2008
В тени национального бренда
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 13:08
  • 17
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 22.08 12:10
  • 51
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 11:50
  • 3
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере
  • 22.08 08:39
  • 1
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 22.08 07:39
  • 3
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 05:51
  • 37
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 22.08 05:12
  • 1
Реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" разрешили поставлять на экспорт
  • 22.08 05:05
  • 1
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
  • 22.08 05:02
  • 1
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 04:11
  • 1
Индия намерена экспортировать услуги по модернизации "Сухого"
  • 22.08 04:02
  • 94
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США