Американские штурмовики получили новые крылья

Американские самолеты A-10 Thunderbolt II получили новые крылья. Всего в процессе модернизации, которая началась в 2011 году, поменяли 173 крыла.

Как сообщает издание Defense Aerospace, сменили крылья на 162 штурмовиках.

Предполагается, что новые крылья прослужат до 10 тысяч часов полета. Размах крыла - 17,7 метра. Большинство деталей выполнены из алюминиевых сплавов. Кроме того, была разработана улучшенная конструкция соединения трубопроводов и кабельной проводки. Это дает возможность без повреждений снимать консоли крыла во время технического обслуживания.

Программа по замене крыльев для штурмовиков A-10 Thunderbolt II оказалась проблемной. Ее останавливали. И главной причиной было сомнение в целесообразности модернизации самолетов, последние из которых стоят на вооружении ВВС США с 1984 года, пишет N+1. Но потом военные вместе с правительством решили продолжить начатую работу, потому что пока заменить возрастные штурмовики нечем.

На сегодняшний день ВВС США имеет 287 штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Их еще называют самолетами, построенными вокруг пушки. Основное вооружение - скорострельная семиствольная авиационная пушка GAU-8/A. Ее боезапас - 1350 патронов, скорострельность - от 2,1 до 4,2 тысячи выстрелов в минуту.

Светлана Цыганкова