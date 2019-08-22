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22.08.2019
Военное обозрение

Индия намерена экспортировать услуги по модернизации "Сухого"

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Индия намерена компенсировать часть средств, которые она затратит на модернизацию парка Су-30МКИ, за счет проведения работ по улучшению данной машины в интересах сторонних дружественных заказчиков. Об этом сообщает The Economic Times.

Источник изображения: topwar.ru

Всего для индийских ВВС планируется улучшить 272 машины данного типа, хотя Россия поднимала этот вопрос еще в 2017 году. Эта программа в настоящее время находится на стадии активного обсуждения: определяются конкретные технические решения в рамках совершенствования истребителя. Но уже сейчас ясно, как будут выглядеть общие контуры новой итерации Су-30.

Конфигурация [новой модели] еще не завершена, но обновление в основном будет включать в себя расширение дальности видимости, новые комплекты РЭБ, модернизацию двигателя, а также новую РЛС

- заявил Мадхаван, глава HAL – компании, ответственной за проведение соответствующих работ.

Отмечается, что всего было изготовлено 600 единиц Су-27/30. Среди крупных пользователей называются Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Алжир, не считая Китай со своим J-11. Нью-Дели надеется экспортировать услуги по модернизации истребителя в Малайзию, которая располагает 18 Су-30, и Вьетнам, эксплуатирующий 46 машин этого типа. При этом Индия готова оказать помощь Куала-Лумпуру в создании центра капитального ремонта "Сухих".

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Алжир
Вьетнам
Индия
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Китай
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Су-30
Су-30МК
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1 комментарий
№1
22.08.2019 04:11
Цитата, q
При этом Индия готова оказать помощь Куала-Лумпуру в создании центра капитального ремонта "Сухих".
Цитата, q

Свои самолёты  сначала научились бы как следует обслуживать.....
+2
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