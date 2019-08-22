КНДР добилась успехов в разработке малых ядерных боеголовок - японские СМИ

Гонконг. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Северокорейские ученые смогли достичь новых рубежей в области разработки ядерных боеголовок малого размера, говорится в готовящейся к изданию в Японии Белой книге по обороне, сообщила в среду газета "Иомиури" без ссылок на источники.

В Белой книге, которая должна быть рассмотрена и утверждена кабинетом министров в сентябре, будет сохранена ранее данная оценка что военная деятельность Северной Кореи представляет собой "серьезную и неминуемую угрозу", пишет издание.

В аналогичной Белой книге Южной Кореи 2018 года, выпущенной в январе, сообщалось, что способность Северной Кореи создавать малые ядерные боезаряды "достигла значительного уровня".