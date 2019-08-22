Учения по отражению ракетного удара прошли на Камчатке

Были задействованы расчёты комплексов "Панцирь-С1" и высотные перехватчики МиГ-31

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Тактические учения по отражению атаки воздушного противника прошли на Камчатке, сообщил в среду Тихоокеанский флот (ТОФ).

"Налёт на охраняемый объект с целью нанесения массированного ракетно-авиационного удара имитировала пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации ТОФ. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" своевременно обнаружили цели, взяли их на сопровождение и отработали весь алгоритм действий при отражении атаки за исключением практического применения оружия", - сказано в сообщении пресс-службы ТОФ, поступившем в "Интерфакс".

Учения начались с того, что расчёты ПВО войск и сил на Северо-востоке России были подняты по сигналу учебной тревоги, после чего совершили марш "для развёртывания в указанном позиционном районе для охраны расположенных там важных объектов инфраструктуры".

"На маршруте следования охранение колоны отразило нападение разведывательно-диверсионной группы противника. Для маскировки позиций были использованы дымовые машины, которые обеспечили скрытное перемещение и развёртывание ЗРПК", - информирует штаб флота.

ЗРПК "Панцирь-С1" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Его боевые возможности обеспечивают эффективную борьбу с любыми типами пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, в том числе и вооружённых авиационным бортовым высокоточным оружием.