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22.08.2019
Военное обозрение

Япония заявила о планах создания собственного малозаметного истребителя

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Япония все таки будет разрабатывать свой собственный малозаметный истребитель. Правительство страны заявило о намерениях заложить в оборонный бюджет на 2020 год расходы на данные работы. Об этом сообщает Yomiuri Shimbun.

Опытный образец демонстратора перспективного истребителя пятого поколения ATD-X (Х-2). фото 2017 года

Источник изображения: blogs.yahoo.co.jp/gfskyer

Японское Минобороны намерено после 2030 года получить отечественный малозаметный истребитель, который заменит самолеты F-2. Как пишет издание, общие затраты на проект могут превысить 1,5 трлн иен (14 млрд долларов). Сообщается, что разработка будет вестись совместно с США и Великобританией, так как самостоятельные работы могут обойтись очень дорого. При этом Токио намерено как можно максимально задействовать собственные технологии.

По планам Токио, в создании нового самолета будут применены разработки из собственной программы под названием Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X), позиционируемого в качестве "концептуальной модели перспективного истребителя" пятого поколения, созданной для исполнения роли "летающего стенда" в целях отработки технологий истребителя будущего. Программа разработана Техническим исследовательским и проектным институтом (Technical Research & Development Institute -TRDI) министерства обороны Японии и корпорацией Mitsubishi Heavy Industries.

Согласно предварительным условиям, новый истребитель может быть построен во взаимодействии с другими странами, но на нем должны устанавливаться японские двигатели и радары, а также по возможности и другое оборудование. По планам японских военных, истребитель должен быть готов к 2030 году, чтобы заменить 90 самолетов F-2, поступивших на вооружение в начале 2000-х годов. Он должен оснащаться крылатыми ракетами, способными с высокой эффективностью поражать корабли.

Ранее в Японии рассматривали два варианта создания нового малозаметного истребителя: в первом варианте работы предполагалось вести с дальнейшим продвижением собственной программы "стелс", т.е. с наработками по программе Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X) и второй вариант - заключить сделку с американской корпорацией Lockheed Martin, которая предложила Японии план создания истребителя с технологией "стелс", представляющего собой гибрид двух самолетов этого класса - F-22 и F-35.

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Страны
Великобритания
США
Япония
Продукция
ATD-X
F-2
F-22
F-35
Компании
Lockheed-Martin
MHI
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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