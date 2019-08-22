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22.08.2019
Интерфакс-АВН

Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО

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Многоцелевые ударные вертолеты Ми-24П
Многоцелевые ударные вертолеты Ми-24П.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Екатеринбург. 21 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Два ударных вертолетов Ми-24П "Крокодил" поступило на вооружение единственной бригады армейской авиации Центрального военного округа, дислоцированной в Свердловской области, сообщает в среду пресс-служба ЦВО.

"Многоцелевые ударные вертолеты значительно повысят боевые возможности бригады армейской авиации. Экипажи Ми-24 будут выполнять задачи в рамках летных тактических учений, а также применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена", - говорится в сообщении.

Летчики эскадрильи Ми-24 прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.

Ранее сообщалось, что десять вертолетов уже поступили в бригаду армейской авиации ЦВО.

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1 комментарий
№1
22.08.2019 05:05
новые Ми-35 идут на экспорт, а себе опять всё старьё, оставшееся  ещё с советских времён....
0
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