США и их азиатские союзники согласны с угрозами региону со стороны КНДР и Китая - американский военачальник

Гонконг. 21 августа. ИНТЕРФАКС - США, Япония и Южная Корея разделяют мнение о том, КНДР и Китай представляют угрозу безопасности и стабильности в регионе, заявил командующий американским Корпусом морской пехоты генерал Дэвид Бергер.

"Я абсолютно убежден, что мы придерживаемся общего мнения по поводу угроз", - сказал он журналистам во время своей первой поездки в Японию после назначения на пост.

Он также выразил обеспокоенность ухудшением отношений между Японией и Южной Кореей, двумя ключевыми региональными союзниками США.

Однако, по его мнению, политики двух стран смогут договориться.

"Я оптимистично настроен, что это будет сделано", - сказал Бергер.

Американский военачальник отказался комментировать, что произойдет, если Южная Корея выполнит угрозу и разорвет соглашение с Японией об обмене данными военной разведки.

По его словам, такой обмен имеет важное значение с военной точки зрения.

Помимо встреч с японскими правительственными и военными чиновниками, его визит также включает посещение Окинавы, где базируется большая часть американских сил.

После на этой неделе он отправится в Южную Корею.

Двусторонние отношения Японии и Республики Корея ухудшились после того, как Токио 4 июля приняло решение усложнить процедуры для экспорта полиимида фтора, резиста и фтороводорода в Южную Корею, что может негативно сказаться на крупных местных производителях чипов и дисплеев.

Позже кабинет министров Японии принял решение исключить Южную Корею из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля уже в конце августа.

В Сеуле заявили, что такой шаг японской стороны подорвет десятилетнее экономическое сотрудничество двух стран.

В Токио, в свою очередь, отметили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

После этого власти Южной Кореи в качестве ответной меры решили убрать Японию из списка стран с минимальными торговыми ограничениями

В Сеуле ранее заявляли, что ограничения с японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" после того, как Верховный Суд Южной Кореи в 2018 году приказал японским фирмам выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-1945 годах.