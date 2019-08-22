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22.08.2019
Российская газета

На Камчатке расчеты "Панцирь-1С" отразили "удар" с воздуха

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Источник изображения: Михаил Мокрушин/РИА Новости

На Камчатке подразделение противовоздушной обороны подняли по учебной тревоге для отражения воздушной атаки противника.

Зенитно-ракетно-пушечные комплексы"Панцирь-1С" и машины обеспечения совершили марш для развертывания в нужном районе. Во время похода охрана колонны отбила нападение вражеских "диверсантов".

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, налет на охраняемый объект имитировала пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации ТОФ. Они должны были "нанести" массированный ракетно-авиационный удар. Однако расчеты комплексов своевременно обнаружили противника и отразили атаку.

В тренировке участвовали более 60 военнослужащих, а также десять единиц военной и специальной техники.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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