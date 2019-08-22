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22.08.2019
ТАСС

Морпехи Каспийской флотилии отразили нападение условного противника на учениях в Дагестане

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На фото - морская пехота Каспийской флотилии на учениях в Дагестане
На фото - морская пехота Каспийской флотилии на учениях в Дагестане.
Источник изображения: Минобороны РФ

В учениях принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военнослужащих морской пехоты Каспийской флотилии отразили нападение условного противника в Дагестане в рамках двусторонних ротных тактических учений. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

"В ходе проведения двустороннего ротного тактического учения с боевой стрельбой подразделения морской пехоты Каспийской флотилии отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника на полигоне Аданак Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, морские пехотинцы были подняты по тревоге и в составе ротно-тактической группы совершили марш на автомобильной бронетехнике.

Во время марша было выполнено преодоление зараженного участка местности с последующим обеззараживанием военной техники, затем военнослужащие проделали проходы в минно-взрывном заграждении и провели разминирование отдельного участка дороги, добавили в округе. Кроме того, военнослужащие ротно-тактической группы выполнили противодесантную оборону участка морского побережья в условиях действия диверсионно-разведывательных групп "противника".

Планируется, что на втором этапе учений подразделения морской пехоты отработают высадку способом "корабль - берег" с использованием бронемашин БТР-82М, а также ведение противодесантной обороны морского побережья.

Всего в учениях принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих морской пехоты, задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, уточнили в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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