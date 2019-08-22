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22.08.2019
ТАСС

"Известия": подразделения ПВО сформируют на Северном флоте и Дальнем Востоке

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ЗРК С-300В4
Зенитно-ракетная система С-300В4.
Источник изображения: vestnik-rm.ru

Их оснастят зенитно-ракетными комплексами С-300В4

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ приняло решение сформировать части и соединения ПВО в составе Восточного военного округа, а также на Северном флоте. Как сообщает в среду газета "Известия", новые подразделения будут оснащены зенитно-ракетным комплексом С-300В4.

По данным издания, решение было принято для прикрытия арктического и дальневосточного стратегических направлений. Отмечается, что до конца года зенитная ракетная бригада будет развернута в составе Восточного военного округа. Более того, часть ПВО будет сформирована в структуре оперативно-стратегического командования Северного флота.

Новые подразделения будут оснащены зенитно-ракетными комплексами С-300В4. Выбор данной модификации был сделан в силу того, что ракеты приводятся в боевую готовность еще в движении и готовы к пуску практически сразу после остановки. Кроме того, в отличие от новейшего ЗРК С-400, комплексы С-300В устанавливаются на гусеничные тягачи, что гарантирует высокую мобильность и проходимость в труднодоступных местах.

Части и соединения, оснащенные С-300В4, уже развернуты в ряде регионов России. Так, первая бригада появилась в 2014 году в Краснодарском крае. Позже подобные соединения были сформированы под Самарой в Московской области.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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