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22.08.2019
Интерфакс-АВН

Посол Индии в РФ: индийская армия более чем наполовину оснащена российской техникой

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Танк Т-90 ВС Индии
Танк Т-90 ВС Индии.
Источник изображения: © EPA/MONEY SHARMA

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Индии на 60-70% оснащены советской или российской техникой, при этом ряд компаний из России участвует в создании оборонной продукции внутри республики, заявил посол Индии в РФ Венкатеш Варма в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"Индия и Россия - традиционные партнеры в сфере ВТС. 60-70% наших вооруженных сил оснащены советской или российской техникой. В дополнение целый ряд российских компаний участвует в создании оборонной продукции внутри Индии. И ожидаем, что во Владивостоке (на запланированном на 4-6 сентября Восточном экономическом форуме - ИФ) будут новые соглашения, которые увеличат российское участие в производстве запчастей в Индии", - сообщил посол.

При этом он напомнил, что в октябре 2018 года был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф".

"Наши вооруженные силы рады получить такие продвинутые системы, и мы намерены придерживаться графика, обозначенного в контракте", - подчеркнул Варма.

Согласно подписанному контракту, Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд. Поставки С-400 в республику начнутся после 2020 года, сообщила "Интерфаксу" в июне официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
2020-й год
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